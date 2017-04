Institutiile financiare se afla permanent sub presiunea de a-si imbunatati securitatea, avand in vedere ca trebuie sa faca fata unor tendinte precum trecerea la mobile banking, care le expun la riscul tot mai mare al atacurilor cibernetice.

Conform cercetarii Financial Institutions Security Risks, realizata de Kaspersky Lab si B2B International, investitiile in securitate sunt o prioritate pentru banci si institutii financiare. Pentru ca sunt afectate de atacuri atat la nivelul propriei infrastructuri, cat si impotriva clientilor, bancile de retail cheltuiesc de trei ori mai mult pe securitatea IT comparativ cu institutii din alte domenii, comparabile ca marime. In plus, 64% dintre banci spun ca vor aloca fonduri pentru imbunatatirea securitatii IT, indiferent de rentabilitatea investitiei, pentru a respecta cerintele autoritatiilor de reglementare, ale top managementului si chiar ale clientilor.

