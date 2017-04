Aplicatiile pentru editarea fotografiilor sunt din ce in ce mai in voga printre utilizatorii de smartphone-uri care doresc sa adauge capturilor pe care le fac diverse efecte.

Aplicatiile pentru editarea fotografiilor si-au imbogatit biblioteca de filtre si au dezvoltat diferite optiuni care sa te ajute sa impartasesti rezultatele cu alti pasionati de fotografie. Va prezentam mai jos 8 aplicatii gratuite.

8 aplicatii gratuite pentru editarea fotografiilor

Aplicatiile de mai jos nu pot ajunge la performantele pe care le-ati obtine folosind un editor Photoshop, insa sunt destul de utile pentru fotografiile pe care le faci cu ajutorul smartphone-ului.

1. Prisma ( Android / iOS)

Una dintre cele mai bune aplicatii, Prisma poate transforma fotografiile tale in niste opere de arta, numai bune sa le impartasesti cu prietenii din online. Aplicatia poate fi folosita atat pentru poze cat si pentru aplicatii video.

2. Google PhotoScan ( Android / iOS)

Pe langa abilitatea de a edita pozele din calculator si din telefon, aplicatia iti ofera posibilitatea de a transpune digital fotografiile pe care le-ai developat prin scanarea acestora.

3. Instagram ( Android / iOS)

Chiar daca nu esti la curent cu aplicatiile de editare foto, sunt sanse foarte mari sa fi auzit de platforma Instagram. Aplicatia este capabila, prin intermediul filtrelor, sa le confere pozelor tale un aspect “cool” care pot fi apreciate si de ceilalti utilizatori.

4. Pixlr ( Android / iOS)

Cu peste doua milioane de combinatii de efecte si filtre, Pixlr contine destule optiuni care sa te tina ocupat cateva ore. De asemena, utilizatorii pot suprapune imagini, adauga text si crea colaje. In plus, noua versiune este imbunatatita, te ajuta sa treci mai usor de la un efect la altul sau sa setezi contrastul potrivit.

5. Fotor ( Android / iOS)

In cazul in care sunteti in cautarea unei aplicatii flexibile de editare a fotografiilor, usor de utilizat, Fotor s-ar putea sa fie o alegere inteleapta. Aplicatia iti permite sa editezi, sa faci colaje si sa distribui imagini. In plus, poti descoperi creatii ale celorlalti utilizatori. Ultima versiune, Fotor 6.3.1, vine cu optiune de “focus”, prin intermediul careia poti crea poze mai clare.

6. Qwik ( Android / iOS)

Qwik se descrie ca fiind “cea mai rapida si usoara cale de a crea fotografii dragute”. Aplicatia se bazeaza pe 600 de filtre, plus alte fonturi si rame prin care sa le ofere imaginilor tale un aspect aparte. Poti impartasi fotografiile tale cu membrii comunitatii online pe care aplicatia o are. Noi filtre si optiuni sunt adaugate saptamanal.

7. VSCO Cam ( Android / iOS)

Conecteaza-te cu fotografi din toata lumea si modifica-ti propriile fotografii prin intermediul aplicatiei VSCO Cam. Creaza-ti propriul jurnal si inscrie-te in comunitatea aplicatiei, de unde te poti inspira de la alti utilizatori. Aplicatia are capacitatea de a integra fotografii cu rezolutii mari si iti ofera posibilitatea de a iti compara creatiile pe criteriul before and after.

8. Lifecake ( Android / iOS)

Lifecake te poate ajuta sa creezi un jurnal foto cu copiii tai, pe masura ce inainteaza in varsta. Creeaza un album virtual asupra caruia sa revii pentru a depana amintiri si a le distribui cu familia si prietenii. De cand aplicatia a fost cumparata de catre Canon, iti poti comanda si un album printat cu pozele tale.

Sursa foto: KP Photograph / Shutterstock.com