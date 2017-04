Fara doar si poate, Internetul este una dintre cele mai revolutionare inventii pe care omul a reusit sa le produca, schimbandu-ne vietile iremediabil, atat in bine, cat si in mai putin bine. Dar de unde a pornit aceasta idee? Cum a fost transformat precursorul internetului in imensa „panza de paianjen” din prezent si cat se va mai transforma?