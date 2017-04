Sony anunta numirea lui Gheorghe Mares in functia de Commercial Cluster Head pentru Romania si Republica Moldova, incepand cu 1 mai 2017.

Lucian Radulescu, care detine in prezent functia de Cluster Head si care a condus activitatea Sony in Romania si Republica Moldova in ultimii 5 ani, va ocupa pozitia de Country Head Sony Polonia, incepand cu 1 mai 2017.

Gheorghe Mares s-a alaturat echipei Sony Romania in anul 2000 si a fost responsabil de coordonarea proceselor de business pentru Sony Romania si Republica Moldova (2000-2010), dar si de dezvoltarea canalelor locale de parteneri Sony (2010-2012). Din 2012, detine functia de National Sales Manager in cadrul Sony Romania si Republica Moldova.

