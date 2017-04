In cadrul departamentului numit Building 8 lucreaza deja 60 de ingineri care construiesc o interfata ce face legatura intre creier si computer, permitand scrierea la calculator sau orice dispozitiv mobil cu gandul, potrivit News.ro. Folosind scanarea optica a creierului de sute de ori pe secunda, sistemul va detecta vorbitul in gand si-l va traduce in text. Tehnologia nu va folosi implanturi invazive, cel putin asa promit cei de la Facebook.

Conform sefului diviziei de cercetare si dezvoltare a noului departament Building 8, Regina Dugan, viitoarea tehnologie va permite tastarea a 100 de cuvinte pe minut, adica de vreo 5 ori mai rapid decat viteza medie de scriere pe telefon.

Scrierea cu gandul este doar primul pas al tehnologiei la care se lucreaza in prezent. Un pas ulterior ar fi folosirea in acelasi fel a dispozitivelor de realitate virtuala si augmentata.

Regina Dugan a mai declarat ca aceasta tehnologie nu va decoda alte ganduri in afara de cele pe care utilizatorul le trimite intentionat catre device-ul de scanare. Promisiunea are, insa, valoarea actiunilor intreprinse si pana acum de Facebook, companie recunoscuta pentru incalcare grava a intimitatii utilizatorilor. Facebook ia cat se poate de serios aceasta directie, compania vizand productia pe scara larga.

Building 8 mai lucreaza la un proiect la fel de indraznet, care vrea sa foloseasca pielea pentru auz. Inginerii din cadrul acestui departament construiesc un prototip care va ajuta pielea sa reproduca functia cohleei (sau a melcului membranos din urechea interna).

In esenta, aceasta tehnologie le-ar permite persoanelor surde sa auda fara ajutorul urechii.

Sursa foto: Bizoon | Dreamstime.com