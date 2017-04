Oamenii nu au nicio problema cu vocea lor, in general, dar par sa displaca sunetul vocii lor intr-o inregistrare, iar oamenii de stiinta ne explica si un posibil motiv.

Cel mai simplu raspuns la aceasta problema este ca ceea ce tu auzi atunci cand vorbesti este diferit de cum iti percep altii sunetul vocii, mentioneaza Dr. Yale Cohen, de la Universitatea Pennsylvania. Din pacate, vocea pe care tu o auzi intr-o inregistrare este de fapt sunetul real al vocii tale, potrivit Live Science.

Trei oase mici, denumite oscioarele urechii, localizate in urechea medie, sunt responsabile pentru modul in care iti percepi propria voce atunci cand vorbesti si modul in care ea suna intr-o inregistrare.

Sursa foto: Playtech.ro