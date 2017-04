Cele mai bune idei care au ajuns sa domine internetul s-au nascut in campusurile universitare. De acolo au pornit si Larry Page si Serghei Brin, cand au dat peste cap cautarea online cu un motor extrem de simplu fata de tot ceea ce exista.

Larry Page, omul care alaturi de Serghei Brin ne-a adus Google, masini autonome, sistemul de operare Android si browser-ul Chrome, s-a nascut in urma cu fix 42 de ani. In urma cu aproape 17 ani fonda Google, devenea director, era inlaturat din functie doi ani mai tarziu, iar din 2011 conduce din nou acest gigant online. Larry Page este, in esenta, Google. Serghei Brin este omul care se ocupa cu precadere de proiecte futuriste care, de multe ori, necesita bani si nu genereaza pe masura asteptarilor.

Citeste articolul integral pe Playtech.ro

Sursa foto: Playtech.ro