Platforma online Wikitribune va combina munca jurnalistilor profesionisti cu eforturile depuse de voluntari, pentru a produce ”stiri de interes global si bine verificate”, News.ro. Noul site va putea fi accesat gratuit.

Wikitribune va publica, de asemenea, transcrieri integrale ale unor interviuri, acolo unde este posibil acest lucru, ca parte a obiectivului sau de a oferi cititorilor o transparenta deplina.

”Va fi pentru prima data cand jurnalistii profesionisti si cetatenii-jurnalisti vor lucra umar la umar, ca egali, scriind articole in timp ce se petrec anumite evenimente, editandu-le live pe masura ce ele se dezvolta si fiind sprijinite tot timpul de o comunitate de voluntari carfe verifica si reverifica toate faptele”, a spus Jimmy Wales.

Google si Facebook, criticate pentru ca au raspandit stiri false

Surse proeminente de stiri precum Google si retelele de socializare precum Facebook au fost deja criticate aspru in ultimele luni pentru faptul ca au contribuit la raspandirea stirilor false pe platformele lor online.

Atat Google, cat si Facebook au anuntat ca isi vor ameliora instrumentele care monitorizeaza continuturile.

Jimmy Walles a anuntat ca noua platforma Wikitribune va incerca, de asemenea, sa reduca dependenta mass-media de publicitate, prin intermediul acelui program lunar de donatii.

”Conceptul de baza aici este acela de a avea o comunitate pasionata de platformele de stiri, la fel ca alte comunitati Wiki, precum Wikipedia”, a declarat antreprenorul american pentru Press Association.

”Va fi un model de business care este bazat pe donatori lunari decat pe publicitate, asadar acest lucru va duce stimulentele financiare in alta directie”, a mai spus el.

”Vrem sa scriem despre lucruri de care oamenii sunt suficient de pasionati pentru a fi dispusi sa plateasca pentru ele”, spune Jimmy Wales.

”Este un proiect care ma pasioneaza de ceva vreme - priviti la modelul de business din domeniul stirilor si veti vedea modul in care el ne-a condus pe toti intr-o anumita directie, iar acel lucru a atins o culme a lucrurilor rele, pe care le vedem in prezent sub forma stirilor false - alimentate de nevoia fara de sfarsit de clicuri”, a adaugat fondatorul Wikipedia.

Jimmy Wales spune ca, potrivit unor rapoarte recente, abonamentele au crescut pentru The New York Times si The Guardian, iar acest fapt il face sa fie increzator ca modelul de business pe care se bazeaza Wikitribune ar putea fi functional - membrii platitori pot sa influenteze de asemenea subiectele pe care le acopera site-ul.

Fondatorul Wikipedia spune ca platforma Wikitribune va beneficia intr-o prima faza de un ”proces mai traditional” de editare si publicare a stirilor de citre jurnalisti profesionisti si angajati, apoi membrii comunitatilor online vor putea la randul lorsa participe la editarea si publicarea stirilor.

Sursa foto: GilbertC | Dreamstime.com