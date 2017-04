La finalul primului trimestru, Orange Romania oferea servicii mobile si fixe pentru 10,065 milioane clienti, mentinand tendinta de crestere a numarului de abonati, in timp ce traficul 4G a crescut de patru ori in primele trei luni, fata de ianuarie-martie 2016, potrivit News.ro.

In primul trimestru al anului, ofertele dedicate au incurajat clientii sa aleaga abonamente cu resurse bogate de internet 4G si posibilitatea de a achizitiona telefoane in rate, cu plata la factura. Nevoia in crestere de conectare la internet a fost reconfirmata de traficul mobil ce s-a dublat in aceasta perioada, precum si de traficul 4G care a crescut de patru ori in Q1 2017 vs Q1 2016 Orange Romania

Astfel, la 31 martie 2017, 2,4 milioane de clienti utilizau serviciile Orange 4G, dublu fata de primul trimestru din 2016. Evolutia a fost sustinuta de vanzarile in crestere de smartphone-uri si de dispozitive conectate la smartphone - smartwatch-uri, bratari fitness, roboti, ochelari VR, Apple Airpods si casti cu asistent personal. Totodata, in sapte luni de la lansare, serviciile fixe Orange Home puteau fi accesate in peste 160 de orase.

Serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara la finalul primelor trei luni din an 342.000 clienti, in crestere cu 16,4% fata de aceeasi perioada din 2016. Serviciile fixe in banda larga aveau la finalul Q1 2017 112.000 abonati. Dintre acestia, numarul utilizatorilor de servicii Orange Home Net prin fibra optica aproape s-a dublat fata de trimestrul anterior, depasind 12.000 Orange Romania

Numarul de descarcari si actualizari ale aplicatiei Orange TV Go a atins 2,2 milioane la finalul primului trimestru din 2017, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Numarul mediu lunar de utilizatori activi ai aplicatiei in ianuarie-martie 2017 a crescut cu peste 75% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, ca umare a cresterii continutului disponibil si a actualizarii aplicatiei, potrivit feedback-ului utilizatorilor. Totodata, tranzactiile prin intermediul telefonului mobil au fost din ce in ce mai atractive pentru clientii Orange.

La nivelul intregusui grup Orange, vanzarile au crescut, la nivel global, cu 0,8% in primul trimestru, pana la 10,07 miliarde euro, in contextul unei cereri mai puternice in Europa si al avansului serviciilor fixe.

Principalii competitori ai Orange pe piata din Romania sunt Vodafone, Telekom si Digi Mobil.

