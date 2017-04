In perioada ianuarie-martie 2017, profitul operational al Samsung a inregistrat o crestere de 48% in ritm anual pana la 8,01 miliarde de dolari, in timp ce profitul net a crescut cu 46% pana la 6,7 miliarde de dolari, iar cifra de afaceri a crescut cu 2% pana la 44,64 miliarde de dolari, potrivit Agerpres.

Samsung a precizat ca cea mai mare parte a profiturilor sale din primul trimestru au fost generate de divizia care produce chipuri de memorie.Totodata, Samsung a vandut 93 milioane de telefoane mobile, dintre care aproximativ 80% au fost smartphone-uri, si sase milioane de tablete in perioada ianuarie-martie 2017.

Grupul sud-coreean nu a mai inregistrat un astfel de profit net din trimestrul al treilea 2013.

Sursa foto: Hupeng | Dreamstime.com