Messenger Lite este disponibila, incepand de vineri, in 132 de tari, inclusiv in Romania, potrivit News.ro. Interesant este ca Facebook nu a lansat aplicatia si in unele din pietele importante, precum Statele Unite, Marea Britanie sau China.

Messenger Lite este o versiune simplificata a aplicatiei Facebook Messenger, lipsita de majoritatea functionalitatilor adaugate in ultimii ani, precum Messenger Day, multitudinea de plugin-uri sau posibilitatea de a gestiona SMS-uri. Interfata aplicatiei este, de asemenea, mult mai simpla decat versiunea completa. Exista trei sectiuni: lista de conversatii recente, lista de contacte si pagina de profil care include si un numar redus de optiuni de configurare.

Drept urmare, Messenger Lite este o aplicatie care va fi apreciata de cei care folosesc doar functia de chat. Aceasta va rula mai bine, inclusiv pe telefoanele mai slab dotate, si va realiza un trafic de date mai redus.

Messenger Lite a fost lansata initial in octombrie 2016 dar a fost disponibila, sub forma de test, doar in Kenia, Tunisia, Malaesia, Sri Lanka si Venezuela.

Sursa foto: Marcel De Grijs | Dreamstime.com