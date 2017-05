In Romania exista un numar relativ mic de aplicatii care ne pot avertiza in caz de cutremur.

Romania nu este o tara care are privilegiul de a fi ferita de cutremure de o magnitudine importanta si tocmai de aceea este importanta crearea unui sistem eficient prin care majoritatea cetatenilor pot fi avertizati in legatura cu seismele produse. Dar cum functioneaza sistemul de avertizare in caz de cutremur?

Exista senzori folositi de catre Institutul National de Fizica a Pamantului (INFP) care, odata ce un cutremur s-a declansat, transmit informatiile catre acesta. Sistemul acesta este, din pacate, folosit doar de institutiile statului. In acest fel, a luat nastere Institutul Roman pentru Seismologie Aplicata (IRSA), cel care ofera in prezent si o aplicatie de iOS denumita ”Aplicatie Cutremur Vrance”, datorita zonei ce reprezinta epicentrul majoritatii seismelor din Romania.

Sursa foto: Playtech.ro