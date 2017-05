Elon Musk ne-a obisnuit de mult timp cu amanarea lansarilor pentru proiectele sale, indiferent ca vorbim despre Tesla sau despre compania aerospatiala Space X. Este si cazul SUV-ului compact Tesla Model Y, despre care Musk afirma anterior ca va fi lansat undeva in cursul anului 2018 si ca va utiliza aceeasi platforma ca si Model 3. Miliardarul american si-a actualizat planurile si a anuntat ca Model Y va fi lansat in 2020 sau, in cel mai bun caz, la sfarsitul anului 2019.

Sursa foto: Automarket.ro