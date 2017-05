OwnZones Passport Romania a fost dezvoltat pentru UPC ca solutie OTT “la cheie”, care ofera continut original si filme pe media boxurile Horizon ale abonatilor. OwnZones Media Network asigura toate programele pentru noua platforma, inclusiv productia a patru seriale originale destinate generatiei millennial, avand ca protagonisti vedetele romanesti Anna Lesko, Adelina Pestritu, Paul Siserman si Catalin Botezatu. Acestea vor fi completate de serialele originale disponibile deja pe Ownzones.com, precum “Chloe on Pointe”, cu Chloe Lukasiak, fosta vedeta din “Dance Moms”, si “Hollywood DIY with How2Girl Courtney Sixx.” In plus, prin parteneriatul cu Circa, un portal de stiri si divertisment in expansiune rapida OwnZones va crea un birou de stiri cu un corespondent permanent la Bucuresti, care va publica zilnic ultimele noutati, documentare si reportaje de lifestyle.

De asemenea, aplicatia va contine o selectie de firme de la Hollywood, inclusiv o colectie de filme Star Trek si serialul documentar exclusiv “The Captains”, realizat de William Shatner.

“OwnZones Passport Romania reprezinta un model nou si incitant pentru industria operatorilor de cablu, permitand UPC Romania sa ofere continut OTT exclusiv, specific pietei locale, pe langa programele sale traditionale, prin intermediul boxului Horizon”, a afirmat Dan Goman, fondator si CEO al OMN. “Suntem incantati sa initiem un parteneriat cu UPC Romania pe noua platforma si consideram ca exista oportunitati excelente de a oferi solutii asemanatoare si pe alte piete.”

„Platforma de televiziune HORIZON are un portal de aplicatii interactiv, utilizatorii avand acces la continut local si international diversificat, relevant pentru fiecare segment de public. Este un serviciu unic pe piata din Romania, prin intermediul caruia orice televizor se transforma intr-un smart TV. Lansarea aplicatiei OwnZones Passport pe platforma noastra video sustine strategia UPC de a oferi cea mai buna experienta de divertisment clientilor, venind cu un continut premium original.” a declarat Bogdan Bucurei, Director Marketing UPC Romania.

Mai multe detalii despre aplicatia OwnZones Passport Romania:https://www.upc.ro/ownzones