Politia Romana avertizeaza asupra unei noi metode infractionale, de tipul "e-mail fraud”, care are ca scop deturnarea transferurilor bancare dintre societatile comerciale.

Potrivit politistilor, aceasta mtoda infractionala presupune accesarea contului de e-mail al unei societati comerciale si simularea corespondentei cu societatea partenera, finalul putand fi deturnarea transferului de bani catre un cont bancar controlat de respectiva grupare infractionala, informeaza News.ro.

Pentru prevenirea fraudelor prin e-mail, politistii recomanda schimbarea parolelor de acces in conturile de e-mail la un interval de timp si folosirea autentificarii in doi pasi, limitarea utilizarii calculatoarelor destinate efecturarii de tranzactii financiare prin interzicerea folosirii lui in scopuri personale (accesare e-mail personal, retele de socializare), evitand riscurile de infectare cu virusi informatici.

De asemenea, ei mai recomanda confirmarea telefonica pentru "operatiunile atipice” sau atunci cand se solicita efectuarea transferului intr-un cont bancar diferit fata de cel obisnuit.

"Evitati de a raspunde la email-urile in care se solicita schimbarea contului bancar, prin utilizarea functiei de replay si creati un email nou, prin care sa solicitati confirmarea acestui fapt”, subliniaza politistii.

Sursa foto: A. and I. Kruk