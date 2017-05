“Planurile noastre de acum cinci ani sunt similare ca principiu. Urmarim o crestere accelerata, dar in conditii de profitabilitate. Indiferent cat de repede cresti, trebuie sa ramai profitabil. Cautam tot timpul sa extindem echipa de vanzari si acoperirea geografica, dar si portofoliul de produse. Al treilea pilon de crestere e urmarirea trendurilor tehnologice: Cloud-ul si securitatea informatica”, a spus Cristian Logofatu la Ziua Zero despre planurile de extindere ale Bittnet.

“Vendorul nostru principal de tehnologie este Cisco, deci competentele noastre pe securitate informatica sunt inalte. Avem 2 din 20 de ingineri IT cu anumite certificari pe securitate informatica din Romania. E important nu doar sa ai o retea perfecta, iar in 2016 am extins parteneriatul cu Bitdefender, fiind parteneri Gold. Ne uitam la noile aparitii din zona de securitate, pentru a fi inaintea pietei, nu in urma. O mare parte din proiectele noastre de integrare se leaga de securitate informatica. De asemenea, ne dezvoltam multicloud. Continunam principiul de instruire continua a echipei de vanzari pentru a crea proiecte in Cloud, iar in paralel suntem in continua recrutare de specialisti in domeniul acesta - cariere@bittnet.ro. Cautam in special specialisti Cloud”, a spus Cristian Logofatu.

Echipa Bittnet are aproximativ 40 de persoane si se afla in continua expansiune. De asemenea, Bittnet e in continua cautare de oameni de vanzari care sa inteleaga produsul lor. Interesant e ca nu cauta oameni de vanzari cu experienta IT, Cristian mentionand ca in echipa sa fiind si fosti oameni de vanzari de betoniere sau fosti samsari de masini.

“Din 2014 am inceput proiectul de extindere in mai multe orase. Suntem lideri de piata pe zona de training, asa ca luam contact cu noile tehnologii din prima, asa ca e interesant pentru oamenii de IT. Urmatorul pas e sa-i inveti pe cei din industrie cum functioneaza noile tehnologii. Exista un element de coolness al jobului de inginer IT la Bittnet si o perspectiva foarte clara de cariera. Turnoverul e mult mai mic decat media industriei. Am avut colegi care au facut parte din echipa 10 ani de zile. E mult peste media normala. In echipa de vanzari, provocarile sunt diferite. Optiunea noastra e ca e foarte important la membri echipei de vanzari sa cauti atitudine si deschidere si energie, decat aptitudini gata demonstrate. E foarte greu sa evaluezi diferenta sau impactul pe care l-au avut contextul si istoria si norocul in realizarile de vanzari ale unei persoane in trecut”, explica Logofatu modul in care se uita spre noii angajati.