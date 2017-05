Astfel, noile abonamente de voce si date mobile Telekom - Mobil 7 fara telefon, Mobil 10, Mobil 13, Mobil 13 fara telefon, Mobil 17 si Mobil 25, cu preturi cuprinse intre 7 euro / luna si 25 euro / luna (TVA inclus), ofera clientilor trafic national de date 4G de pana la 6,5 GB, minute nelimitate in orice retea nationala, minute catre retelele fixe internationale si pana la 600 de minute de convorbiri catre retelele mobile internationale.

Pentru clientii care detin si servicii fixe de la Telekom, noile abonamente de voce si date mobile sunt disponibile la tarife speciale, incepand cu 5 euro / luna (TVA inclus) si ofera trafic de date lunar dublu, de pana la 13 GB, la viteze 4G, inclus in abonament.

De asemenea, cu noile abonamente de servicii mobile, clientii care aleg sa se porteze in retelele Telekom Romania, precum si clientii Telekom Romania Mobile care opteaza pentru migrarea de la cartela preplatita la abonament beneficiaza pe intreaga perioada contractuala de trafic dublu de date nationale, la viteze 4G, inclus in abonament.

Toti clientii care opteaza pentru unul din noile abonamente de voce si date mobile de la Telekom Romania primesc 50 GB trafic de date pentru video streaming in aplicatia mobila Telekom TV, in plus fata de traficul de date inclus in planul tarifar ales.

Utilizatorii pot alege un telefon care poate fi achizitionat in rate, incepand de la 25 lei / luna, fara avans, impreuna cu unul dintre abonamentele Mobil 7 fara telefon sau Mobil 13 fara telefon: Samsung Galaxy J3 2016, cu o rata lunara de 25 lei, Samsung Galaxy J5 2016, cu o rata de 30 lei / luna, Samsung Galaxy J7 2016 cu o rata de 35 lei / luna.

De asemenea, clientii au la dispozitie si telefoane la preturi promotionale, impreuna cu un contract nou de servicii mobile: Huawei Y5 II, la pretul de 1 leu si Samsung Galaxy J3 2016, la pretul de 49 lei, impreuna cu abonamentul Mobil 13, la tariful de 13 euro / luna (TVA inclus).

De asemenea, incepand de astazi, Telekom Romania introduce un nou portofoliu de abonamente de date mobile, pentru acces la Internet pe laptop si tableta – Net Mobil 6, Net Mobil 9 si Net Mobil 11. Noile planuri tarifare includ trafic national de date de pana la 12 GB, la viteze 4G, la preturi cuprinse intre 6 si 11 euro / luna (TVA inclus). Pentru clientii care detin si servicii fixe de la Telekom, noile abonamente de date mobile sunt disponibile la tarife speciale, incepand cu 5 euro / luna (TVA inclus).

Principalii concurenti ai Telekom sunt Vodafone, Orange, precum si RCS&RDS si UPC.