In timp ce alesii locali din “metropole” precum Caracal sau comuna Pestisani cumpara din bani publici iPhone-uri 7 si Galaxy S8-uri, noi, restul, cei care i-am ales, trebuie sa infruntam zi de zi trafic infernal, gropi, gunoaie si, bineinteles, poluare. Astazi, in cadrul unei conferinte Huawei, am primit un nou “dus rece” – ce ar putea insemna un oras inteligent, ce provocari ar trebui depasite si ce solutii exista.

Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, nu a venit la evenimentul Huawei, trimitand, in schimb, cate un reprezentant din fiecare primarie de sector. Din sase, au ajuns doar trei. Desi trebuia sa fie prezent la eveniment, nici prim-ministrul Grindeanu nu a ajuns.

Urbanizarea accelereaza si, in prezent, 50% din populatia globala si 70% din PIB provine din orase, proportiile crescand continuu. Pana in 2025, 57% din populatia lumii va locui la orase, iar 37 cele mai mari economii ale lumii sunt tot in zona urbana. Emisiile de CO2 au crescut de 7 ori in ultimul secol, cererea de energie urmand sa creasca, de asemenea, cu 36% fata de 2008, pana in 2035. Lipsa de apa afecteaza 1 din 3 oameni, pe fiecare continent de pe Glob.

Orasele, inclusiv in Romania, trebuie sa faca fata intensificarii traficului (de orice fel) si a cresterii populatiei. Conceptul de smart city a fost dezvoltat de multe tari ca strategie de viitor pentru o crestere sustenabila a oraselor. Multiple Guverne din lume construiesc Orase Inteligente, bazate pe tehnologii de ultima generatie, pentru un management precis, eficient, bazat pe analiza informatica.

Piloanele unui smart city, cum inca nu a vazut Romania? Oras sigur, utilitati inteligente (apa,gaz, curent electric), transport inteligent, mediu inconjurator inteligent, comunitati inteligente (securitate, convenienta), sistem de sanatate inteligent, educatie inteligenta si, in final, entertainment smart.

Toate acestea sunt piloane pe care le ataca multiple companii private – fie ca vorbim de Huawei, de Orange, Telekom sau Cisco, IBM sau Ericsson, sunt companii private dispuse sa puna la bataie miliardele investite in R&D pentru, pana la urma, binele societatii si Pamantului, per total.

Intr-adevar, nu este usor sa transformi un oras ca Bucurestiul, de exemplu, intr-unul inteligent, o solutie de Smart City fiind una care implica design top-level, integrari informatice multiple, operatiuni de amploare atat IT cat si “hands on”, aplicatii si o infrastructura ICT noua. Astfel, mediul privat cat si cel public trebuie sa conlucreze strans si, mai ales, sa existe interes din partea mediului public – primarii, guverne etc.

Pentru mine, smart city este ca un vis - Valentin Brebenel, Ministrul Economiei.

“Deseori, smart city este doar marketing, fiind numeroase bariere care trebuie depasite”, spune Nick Guang Lu, CTO la Huawei. “Un Smart City are inceput, dar nu se termina niciodata. Am intalnit cativa oficiali locali si toti sunt foarte interesati pentru solutiile noastre. Pentru multe orase din Romania, aceasta ar trebui sa fie o prioritate”.

Toate lucrurile conectate, toate lucrurile comunicand intre ele – ca oamenii: “aceasta este sufletul unui oras”, mai spune seful Huawei Tech. Cloud-ul si Big Data, o platforma deschisa a ecosistemului pentru coordonare, joaca roluri esentiale pentru construirea unui Smart City.

Smart City nu este un proiect, este un proces, este evolutie. “Huawei se pune la dispozitia autoritatilor Romaniei pentru a aduce eficienta si ordine in orasele tarii. Dezvoltarea are nevoie de sprijinul Guvernului Romaniei”, incheie oficialul Huawei.

Valentin Brebenel, Ministrul Economiei, unicul ministru prezent la eveniment in ciuda confirmarii a cinci ministri pe listele initiale, a subliniat, intr-un discursc succint, importanta investitiilor Huawei in Romania, spunand ca reprezinta, poate, cea mai importanta prezenta IT chinezeasca in tara.

“Huawei a reusit sa aduca impreuna oameni tehnici romani cu cei chinezi, in ciuda diferentelor majore de limba. Pentru mine, smart city este ca un vis – sunt sigur 100% ca vor reusi, pentru ca toate proiectele pe care le-au abordat au fost tratate cu seriozitate, depasind toate dificultatile. Acestea sunt meritele Huawei, rezultatele avute astazi sunt ale lor, si poate Smart City va reprezenta un viitor succes”, incheie, ambiguu, secretarul de stat.

O alta prestanta a avut, insa, ambasadorul Republicii Chineze in Romania, E.S. Xu Feihong

“Orasul este produsul dezvoltarii umane si este un simbol al civilizatiei. Nu putem sa ignoram, insa, problemele create de aceste aglomerari urbane. Asa cum spune un proverb chinezesc, norocul si ghinionul vin pe rand, exista intotdeauna doua laturi ale monedei. In orase, vorbim, pe de o parte de o viata mai buna, mai placuta per total, mai conectata la realitatile care ne inconjoara. Pe de alta parte, vorbim de trafic ridicat, aglomeratie, locuinte mai putine, poluare, degradarea mediului inconjurator”, puncteaza excelenta sa, Ambasadorul Republicii Chineze in Romania.

Aceste probleme nu pot fi ignorate. “Ideea de Smart City poate oferi solutii posibile acestor probleme. Scopul final? Sa faca orasele mai armonioase, mai sanatoase, mai sustenabile. Huawei are tehnologie puternica, compatibila si o echipa foarte buna, deci cred ca este perioada perfecta ca contributia companiei sa se faca simtita in orasele din Romania”.

Totodata, Ambasadorul subliniaza ca ii ia jumatate de ora sa ajunga la birou, din Pipera pana la Ambasada Chinei si, desi a spus-o in gluma, se vedea ca este usor frustrat de acest lucru.

“Sper ca dupa acest forum, in timp, sa ajung din ce in ce mai repede la munca! Ambele tari, si China si Romania au circa 50% din populatie in urban, inca un lucru similar intre doua state care coopereaza foarte bine. Poate ca acesta va fi inceputul unei cooperari si pe acest plan, al oraselor inteligente”, incheie Ambasadorul Chinei.

Vlad Doicaru, director enterprise business group, despre “Caracal, oras inteligent”

L-am “prins” pe Vlad Doicaru in pauza evenimentului si am reusit sa readuc discutiile despre smart city inr-un plan mai veridic. Vlad Doicaru este director enterprise business group la Huawei si, printre altele, este la curent si cu eforturile companiei de a introduce conceptul de smart city si in Romania, cu o viteza mai mare.

Il intreb pe Vlad ce ar trebui facut ca, de exemplu, Caracal sa devina un oras inteligent. Nu l-am ales intamplator – este un oras de dimensiuni reduse, intr-o zona modesta care necesita in mod clar o infuzie de capital ITC si, mai mult, primarul si consilierii sai s-au declarat pasionati de tehnologie, cumparandu-si, recent, din bani publici, cele mai noi si scumpe telefoane mobile.

“In primul rand, pentru a dezvolta un smart city trebuie ca in acel oras sa fie oameni inteligenti”. Scurta pauza. “Si sunt convins ca in Caracal sunt multi oameni inteligenti, deci nu ar trebui sa fie o problema”.

In al doilea rand, a construi un oras inteligent implica un proces complex, continuu, nu este un simplu produs pe care il iei de pe un raft si il montezi. “Este necesara o strategie, o procedura gandita de a face acea implementare corect, atat juridic, cat si financiar”. La nivel financiar, exista multiple solutii – fonduri publice, surse de finantari externe dar si fonduri proprii de la companii private, carora insa trebuie ca administratia sa le faca un plan privind ROI si gradul de risc al proiectului.

“Sunt anumite segmente ale smart city care produc bani aproape imediat – sistem inteligent de parcari, de exemplu, sau iluminare inteligenta, care reduce cheltuielile, insa, desi anumite segmente nu produc bani imediat, pe termen lung sunt extrem de importante, atat financiar cat si la nivel de viata generala in Caracal”.

Un exemplu in acest sens ar fi sistemul de trafic inteligent si de preventie impotriva criminalitatii. “Daca traficul este organizat mai bine si camerele de vedere inteligente reduc substantial infractionalitatea, tot orasul se va dezvolta mai bine si, implicit, si companiile implicate in proiectul Smart City Caracal ar avea de castigat”, puncteaza Vlad Doicaru.

Huawei este partener cu toti operatorii telecom din piata locala, acestia avand un rol crucial in dezvoltarea smart city-urilor. “Intreg procesul este un puzzle – sunt necesare data centere, cloud, end point-uri, senzori, si toate acestea trebuie legate. Operatorii sunt liantul, ei au retelele deja construite”.

Apoi, un al treilea “strat” care ar putea impanzi orasul Caracal ar fi cel de aplicatii, pentru hardware-ul si retelele instalate in localitate. “Aceste aplicatii, precum cele de parcare, pot fi produse si de terte parti, poate chiar companii de soft din Caracal”.

Daca totul ar decurge cum trebuie si administratorii orasului ar fi dispusi sa inceapa un astfel de proiect, daca s-ar gasi fondurile necesare si un plan ar fi bine gandit, un centru de date cu solutii ar putea fi pus in picioare in circa trei luni, apoi poti realiza o camera “centru de comanda” pentru oras, si, per total, nu este exclus ca in 6-9 luni sa vorbim de Caracal: 2030, orasul viitorului.

Revenind pe planeta Pamant: exista interes?

Oficialul Huawei spune ca, pentru a exista interes, trebuie constientizate intai problemele. “Trebuie pornit de la o problema care trebuie rezolvata, nu de la tehnologia pe care o avem si pe care am dori sa o implementam, de dragul de a fi implementata. Unele primarii din Romania au deja experienta in ceea ce priveste conceptul de smart city, sunt orase care au mai lucrat alaturi de firme private pentru anumite componente de oras inteligent. Aici vorbim de Alba Iulia sau Cluj-Napoca, de exemplu.

“La Caracal nu cred ca au nevoie neaparat de trafic management, insa nu ar strica, de exemplu, o parcare, senzori pentru scoli, sistem public de iluminat; de asemenea, nu ar strica checkpoint-uri instalate pe strazi, pentru a bloca traficul ilegal de lemn. Fiecare oras are particularitatile proprii, problemele proprii care trebuie rezolvate. Odata constientizate noi, cei din sectorul privat, suntem pregatiti sa oferim ajutor pentru a construi, pana la urma, o viata mai buna pentru noi toti”, incheie Vlad Doicaru.

Revenind insa cu picioarele pe Terra, si mai hotarat, din ce am vazut astazi aici, la forumul Huawei pe zona de orase inteligente, pot trage doua concluzii.

1. In Anul Domnului 2017 exista solutii care ar putea rezolva ORICE problema, din ORICE oras al Romaniei, si nu numai. Sunt orase mult mai “napastuite” decat Bucuresti, de exemplu, care au fost transformate in urma implementarii unor sisteme inteligente IT. Este nevoie doar de deschiderea autoritatilor si intelegerea anumitor concepte, beneficii, lucruri care se pot realiza;

2. Din pacate, feedback-ul primit de pe urma evenimentului, si anume lipsa anumitor factori de decizie din sala, dar si anumite discutii informale avute cu oficiali ai anumitor companii din domeniu, cumulat cu privirile limpezi si lipsite de continut ale anumitor reprezentati ai statului roman, nu este de bun augur. Speranta ramane, insa, ca in acesti ani nu ne vom alege doar cu SI mai multe biserici, cu SI mai mult trafic greoi, cu SI mai multa poluare ci ca vom face si noi pasi concreti catre secolul si anii in care traim.