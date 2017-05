StarTech Team, lider al pietei de solutii si servicii IT din Romania, deschide un centru de asistenta pentru combaterea atacurilor de tip ransomware dedicat companiilor romanesti si infiinteaza si o linie telefonica dedicata in acest sens. Masura are loc in contextul inmultirii infractunilor cibernetice si ca urmare a atacului de tip ransomware WannaCry, cel mai devastator atac cibernetic de acest fel lansat vreodata.