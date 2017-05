In ultimii ani, intreaga lume s-a aflat intr-o schimbare accelerata - in plan politic, social si economic - iar trendul pare sa incline tot mai mult in aceeasi directie: nimic nu va mai fi la fel ca inainte. Traim momente intense si, daca unele fenomene dau emotii intregii planete si ne fac pe toti mai atenti la evolutia evenimentelor internationale, sunt si numeroase inovatii, in special din zona tehnologiei, care ne dau motive sa fim optimisti.

Unele vesti sunt de-a dreptul spectaculoase, iar impactul pe termen lung al noilor descoperiri este greu de estimat in acest moment. Se discuta tot mai frecvent despre inteligenta artificiala si posibilitatea ca ea sa inlocuiasca in viitor resursa umana, pe piata muncii; despre conectarea inteligentei umane cu cea digitala - un scenariu care pare science fiction, dar pe care ambitiosul antreprenor si inventator Elon Musk il anunta realizabil, potrivit theverge.com; despre calatorii cu echipaj uman pe Marte si camioane autonome, care se conduc singure pe autostrazi.

Daca unele dintre aceste tehnologii nu au inca utilitate imediata si ramane sa le urmarim evolutia, exista, insa, altele cu impact major pe termen scurt si mediu, care nu sunt mai putin importante si pe care le vom vedea, in curand, si la noi in tara. Sunt tipul de inovatii care vor schimba mentalitati si obiceiuri de consum si care vor proiecta Romania de maine.

Tutun fara fum. Romanii nu vor mai fuma la fel ca pana acum

Fumatorii viitorului vor putea continua sa aiba acest ritualul intr-un context social, fara fum de tigara si cu un potential de risc redus. Este o informatie de prim interes pentru tara noastra, unde, potrivit unui studiu IRES din 2016, un sfert din adulti se declara fumatori, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca pana in 2025 vor mai fi 1.1 miliarde de fumatori adulti.

Dar si aceasta industrie vine cu noutati. Iar inovatia vine de la unul dintre cei mai mari producatori prezenti pe piata locala, Philip Morris International, care a anuntat de curand, intr-un interviu, ca obiectivul companiei pentru viitor este renuntarea la tigarile conventionale si inlocuirea lor cu dispozitive IQOS - produse revolutionare, care spre deosebire de tigarile clasice nu ard tutun, ci il incalzesc si nu elimina fum.

Potrivit reprezentantilor companiei, Romania este a 4-a tara din lume in care a fost lansat acest produs, iar deja exista zeci de mii de utilizatori romani.

Realitatea virtuala si magazinele viitorului

Intr-o tara ca Romania, in care viteza medie de internet este printre cele mai mari din lume, datorita investitiilor in retelele de fibra optica, deschiderea fata de tot ceea ce inseamna inovatie online este, de asemenea, la un nivel ridicat. Acest fenomen are deja implicatii in retail, in zona de online shopping, unde progresul tehnologic este rapid, pentru a raspunde cat mai bine nevoilor unui consumator tot mai bine informat si tot mai putin dispus sa piarda timp inutil.

Magazinul viitorului - un viitor deloc indepartat - va trece la pasul urmator, si anume: realitatea virtuala, prin intermediul careia companiile vor combina tot mai mult comertul fizic cu mediul digital, oferind consumatorilor experiente din ce in ce mai interesante, in interiorul magazinelor. Unul dintre cei mai mari retalieri din Marea Britanie, Tesco, a realizat deja un experiment in acest sens, bazat pe dezvoltarea unei aplicatii de realitate augmentata. Vom observa o intensificare a acestui fenomen si in Romania, in urmatorii ani, avand in vedere atractivitatea pietei de la noi, pentru retaileri: vitrine si cabine de proba virtuale, entertainment prin jocuri care te introduc in universul producatorilor, teatralizarea magazinelor si continut editorial oferit instant in momentul deciziei de cumparare etc.

Big data in transport si in alte industrii

Fenomen deja prezent in intreaga lume, si deci si la noi, adaptarea oricarui tip de serviciu si oferta la informatiile pe care utilizatorii de internet le lasa in urma lor, printr-o navigare online, va deveni, din ce in ce mai mult, un lucru obisnuit si acceptat de toata lumea. De fiecare data cand faci o cautare in Google, postezi un status pe Facebook sau realizezi cumparaturi online, internetul retine informatii despre tine, care sunt analizate, pe baza unor algoritmi specifici, de retaileri si alte tipuri de companii.

Inainte de a te gandi la dezavantaje - se discuta problema politicilor de confidentialitate - trebuie sa stii ca scopul acestor instrumente este o mai buna cunoastere a pietei si posibilitatea de a aduce utilizatorilor de internet oferte personalizate de interes pentru ei, chiar inainte ca acestia sa le solicite. Un exemplu pozitiv, de utilizare inteligenta a datelor, apartine unei companiei aeriene internationale, care, pe baza informatiilor din conturile de Facebook ale pasagerilor unui zbor, le-a pregatit acestora surprize adaptate cerintelor lor.

Online si mobile banking

Am dezbatut recent subiectul pe Wall-Street: digitalizarea in bancile din Romania are multe fatete si schimba tot mai mult regulile jocului si relatia cu clientii, insa orice inovatie si oferta in acest sens trebuie corelata cu nevoile reale si actuale ale romanilor. Pe de o parte, multi dintre clientii bancilor isi doresc solutii comode si rapide, isi doresc sa poata accesa de la distanta produsele fianciar-bancare si sa existe disponibilitate 24 din 24 din partea companiilor. Pe de alta parte, o mare parte din public este reticenta in a renunta la serviciile sucursalelor si folosirea banilor cash, preferand metodele traditionale, in ciuda faptului ca bancile s-au adaptat foarte bine fenomenului online.

Cu toate acestea, semnele arata tot mai clar ca ne indreptam spre un viitor in care totul va fi conectat si vom accesa wireless tot mai multe dispozitive si servicii, asa incat este de presupus ca schimbarile se vor accelera si in zona financiar-bancara.

Sursa foto: Shutterstock