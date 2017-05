Numarul utilizatorilor de telefonie mobila pe baza de abonament a crescut anul trecut cu 8%, pana la 11,5 milioane, depasind, pentru prima data in Romania, numarul utilizatorilor de cartele preplatite active, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.

La sfarsitul anului 2016, in Romania erau 22,9 milioane de utilizatori activi de servicii de telefonie mobila, in scadere cu 1% fata de sfarsitul anului 2015. Dintre acestia, 11,4 milioane erau utilizatori pe baza de cartele preplatite active, in scadere cu 9% fata de anul anterior, potrivit News.ro.

”Cresterea numarului de abonamente se datoreaza, in principal, utilizatorilor persoane fizice care prefera acest tip de acces la serviciile de telefonie mobila, numarul acestora inregistrand o crestere cu 11% in anul 2016, pana la 8,6 milioane”, se arata in comunicat.

Utilizatorii de telefonie din Romania au vorbit, in medie, in fiecare luna a anului 2016 cate 1 ora si 4 minute prin intermediul retelelor fixe si de patru ori mai mult prin intermediul retelelor mobile, 4 ore si 17 minute.

”Desi, in continuare, un apel efectuat de pe telefonul fix (3 minute si 4 secunde) dureaza, in medie, mai mult decat unul de pe mobil (2 minute si 37 de secunde), diferenta dintre cele doua categorii de trafic se micsoreaza de la an la an”, se arata in raport.

Rata de penetrare la nivelul populatiei a cartelelor SIM active pentru serviciile de telefonie mobila a ajuns la 116% la finalul anului 2016. Desi numarul total de utilizatori activi ai acestui serviciu a scazut usor, traficul total de voce, exclusiv roaming, efectuat de acestia a crescut cu 2% in anul 2016 fata de anul 2015, pana la aproape 70,6 miliarde minute.

”Doar traficul in retelele mobile proprii a inregistrat o scadere de 10%, pana la 44 miliarde minute, celelalte categorii de trafic inregistrand cresteri in anul 2016: traficul catre alte retele de telefonie mobila 36%, pana la 20,3 miliarde minute, traficul catre retele din afara Romaniei 10%, pana la 4,1 miliarde minute si, respectiv, traficul catre retelele fixe 4%, pana la 2,3 miliarde minute”, se arata in raport.

Numarul total de mesaje SMS a scazut in anul 2016 cu 10%, pana la 18 miliarde de mesaje, cel mai probabil ca urmare a utilizarii tot mai intense a altor mijloace de transmitere a mesajelor instant, potrivit ANCOM. Gradul de utilizare a telefoniei fixe a continuat sa scada pe parcursul anului 2016, inregistrandu-se scaderi atat la nivelul numarului de linii de acces (-4%, pana la 4,1 milioane), cat si la nivelul traficului de voce.

