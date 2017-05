Digi Communications a fost listata la bursa in data de 16 mai 2017, dupa ce informatiile cu privire la aceasta actiune aparusera in presa inca din urma cu o luna. Pretul stabilit pe actiune fusese de 40 de lei, dar in timpul zilei valoarea unei actiuni a crescut la 43,6 lei. Bursa de Valori Bucuresti inregistreaza si un record cu aceasta ocazie, listarea de acum fiind cea mai mare din ultimii trei ani. Compania apare acum pe bursa cu simbolul DIGI, fiind tranzactionate 23,9 milioane de actiuni. 85% dintre acestea au fost oferite catre investitori institutionali, restul putand fi accesate de catre populatia generala.

