Vlad Muscalu, fostul economist sef al ING Bank, care a devenit ulterior senior dealer al bancii, a preluat o pozitie de research in cadrul eMAG, cel mai mare retailer online din Romania. Muscalu va ajuta liderul comertului online din Romania sa evalueze principalii indicatori macro din cele 4 piete in care activeaza si impactul evenimentelor globale asupra consumului si eCommerce-ului. Aflati in Wall-Street PRO cum explica CFO-ul eMAG nevoia unui analist macro.

"Rolul meu este sa imi ajut colegii sa inteleaga si mai bine cum evolueaza principalii indicatori macro din fiecare tara in parte si felul in care ei pot influenta consumul si eCommerce-ul. De asemenea, le voi semnala ori de cate ori ceva care se intampla la nivel global sau local ar putea avea urmari asupra consumului. Ne vom stabili astfel obiectivele si in functie de tendintele pietei si, de ce nu, vom depista noi piete cu potential mare", a declarat Vlad Muscalu pentru wall-street.ro.

Vlad Muscalu a preluat functia de economist senior al ING Bank in 2011, cand Nicolaie Alexandru-Chidesciuc (economist sef la acea vreme) a parasit banca pentru a lucra la JP Morgan Londra. Ulterior, in iunie 2013, Muscalu a fost promovat economist sef in cadrul ING, iar in februarie 2015 a devenit senior dealer al bancii pe segmentul de interest rates.

Cum explica CFO-ul eMAG nevoia unui analist macro