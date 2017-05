Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, are capacitatea extraordinara de a gandi peste ceea ce multi dintre noi considera “normal” si “acceptabil”, autoprovocandu-se in incercarea de a depasi granitele stiintei. Acest lucru a dus la rezultate remarcabile. Cum se descurca, insa, atunci cand se afla in fata unei sali pline si ce poti invata de la liderul Tesla?