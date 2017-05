YardLabs este o echipa de tineri romani care vrea sa faca un dispozitiv de monitorizare a viilor, prin care producatorii sa stie in permanenta starea culturilor. Am vorbit cu William Bognar, CEO al companiei la emisiunea “Ziua Zero” de la wall-street.ro.

YardLabs sunt castigatorii titlului de cea mai buna afacere la competitia Innovation Labs, care premiaza cele mai interesante noi companii si idei. “Avem un dispozitiv care se pune in vita de vie. L-am instalat pe suporturile de la randurile de vita de vie. Are o parte care intra in pamant si transmite date printr-un cablu. Senzorii transmit diferite date esentiale pentru viticultori”, spune William Bognar.

Practic, produsul se monteaza in vie, in diferite locuri, si transmite date catre centrala cu temperatura la sol, umiditatea, nivelul radiatiei solare. “In Romania exista 200.000 ha de podgorii, iar o suprafata mare inseamna peste 2000 de ha. Podgoriile care fac vinuri mai scumpe sau de lux au maximum 100 de ha. Un dispozitiv ar acoperi un hectar. Dar depinde. Variatia pe 300 de metri, intre deal si vale, este foarte mare. La 5-6 grade diferenta de temperatura la aceeasi ora, diferentele sunt mari. Nu vrem sa venim cu tema facuta de acasa, ci sa ne adaptam la specificul zonelor. De asemenea, vrem sa punem dispozitivele acolo unde exista o granita intre vii de la diferiti producatori. De multe ori, bolile se transmit de la o podgorie la alta si vrem sa identificam acest lucru”, spune fondatorul YardLabs.

In plus, dispozitivul identifica si bolile viei. “Dezvoltam si un algoritm de predictie a bolilor. Vita de vie e afectata de doua boli - fainarea si mana. Exista producatori in Romania care au pierdut toata productia din cauza unei boli, chiar daca au facut tratamentele. Foarte multe semnale sunt vizuale - diferente la nivelul culorii, la nivelul butasilor. Trebuie sa treci prin toata via. Trebuie facute la 2-3 saptamani”, spune Bognar.

Originile YardLabs

“Am inceput cu un produs pentru sere. Problema pe care am identificat-o a fost faptul ca oamenii au sere mici in Romania, nu e atat de raspandit fenomenul. Vita de vie are niste avantaje in Romania si Europa - interventia asupra ei e minima. Pe langa tratamentele pentru boli, in Romania nu ai foarte multe interventii. E o nisa pe care se potriveste un asemenea produs. Vrem sa dezvoltam un produs pe care sa-l putem adapta si spre alte tipuri de culturi”, spune William Bognar.

In 10 ani, din cauza incalzirii globale, sa apara si nevoia de irigatii in Romania, pentru ca e din ce in ce mai cald, crede Bognar.

Cei de la YardLabs au inceput sa testeze produsul. Lucreaza cu cei de la cramele Rotenberg pentru a face produsul mai bun si sa adauge un senzor pentru nutrientii din sol.

Dispozitivul va costa 120 de dolari si va avea un abonament lunar de 10 dolari.