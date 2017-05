Desi nu este la prima incercare de a oferi utilizatorilor o functie personala de cautare, Google a evitat pana acum sa atace direct aceasta nisa din pricina sensibilitatii multora in ceea ce priveste protejarea datelor personale, potrivit News.ro.

Considerand probabil ca s-a depasit acel moment si ca utilizatorii sunt constienti de nivelul de acces si de intelegere al datelor personale pe care Google il are, compania americana lanseaza o functie care permite utilizatorilor sa caute continutul personal stocat in contul Google.

Alaturi de sectiunile traditionale, precum Stiri, Imagini, Harti si altele, Google are acum o sectiune numita Personal. Cautand pe Google si accesand aceasta noua sectiune, utilizatorii vor putea localiza rapid continutul personal stocat pe serverele companiei. Deocamdata, doar Gmail si Google Photos par sa fie integrate in noua sectiune, insa nu este exclus sa urmeze si alte servicii precum Drive sau YouTube.

Sectiunea Personal nu este afisata in mod implicit alaturi de celelalte, ci poate fi accesata folosind link-ul More (sau “Mai multe” pentru cei care folosesc interfata in limba romana) de pe bara de butoane de sub casuta de cautare.

Noua sectiune este acum in curs de implementare, ceea ce inseamna ca mai poate dura aproximativ doua saptamani pana sa fie disponibila tuturor utilizatorilor. Aceasta poate fi accesata atat pe versiunea mobila, cat si pe desktop a motorului de cautare.

