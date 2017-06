Nicio zi fara reduceri la eMAG. Noile oferte eMAG fac parte din campania Crazy Days. Pana pe 7 iunie poti face cumparaturi la eMAG si beneficiezi de reduceri de pana la 50%. Am selectat pentru tine cateva oferte eMAG care au reduceri consistente.

Reduceri eMAG: Aparat multifunctional HMS Tytan 10

Aparatul multifunctional HMS Tytan 10 este destinat atat femeilor, cat si barbatilor care vor sa se antreneze acasa si ofera o diversitate mare de exercitii. Va puteti modela corpul la fel de bine ca la o sala de fitness, iar rezultatele se vor vedea intr-o perioada scurta de timp.

Asadar, puteti lucra majoritatea grupelor musculare printre care: muschii laterali, muschii pectorali, muschii trapezului, muschii posteriori, fese, antebrat umar, triceps, precum si muschii picioarelor.

Banca aparatului poate fi reglata in functie de exercitiul pe care il faceti, iar sezutul poate fi ajustat in trei moduri.

Produsul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 28%. De asemenea, aparatul beneficiaza de transport gratuit. Vezi pretul AICI!

Oferte eMAG de Crazy Days: Bicicleta fitness pliabila BC-1950

Daca stai prea multe ore la birou si nu ai timp sa ajungi la sala pentru putina miscare, atunci solutia este sa lucrezi acasa. Bicicleta BC-1950 este usor de folosit si, in plus, este pliabila, putand fi depozitata intr-un dulap, sub pat sau in orice alt spatiu mic din locuinta ta.

Are opt nivele de dificultate, din care tu il poti alege pe cel care ti se potriveste cel mai bine. Antrenamentele cu bicicleta BC-1950 sunt foarte eficiente, iar rezultatelor vor fi peste masura asteptarilor. Display-ul prevazut in dotarea aparatului iti indica timpul, viteza, distanta si nu in ultimul rand caloriile consumate pentru a fi in permanenta in siguranta si efectua un antrenament eficient.

Bicicleta se vinde la eMAG cu o reducere de 34%. Vezi AICI cum poti beneficia de o extra-reducere de 10%.

Reduceri eMAG la banda alergare HM-2800

Daca iti place sa alergi, dar afara e prea cald sau ploua torential, banda de alergare Kondition este solutia pentru tine.

HM-2800 este dotata cu un motor de 1,5 cai putere, suficient pentru a atinge o viteza maxima de 10 km/h, perfecta pentru a desfasura un antrenament cardio placut si eficient. Shortkey-ul te va ajuta sa schimbi viteza aparatului fara prea multe batai de cap si cautari in meniul softului, prin apasarea unei singure taste din dotarea aparatului. Display-ul iti afiseaza timpul, distanta, viteza si caloriile consumate.

Banda alergare HM-2800 se gaseste la eMAG si o poti cumpara cu o reducere de 35%. Vezi AICI cum poti beneficia de o extra-reducere de 10%.

