Aparatele de aer conditionat la reducere sunt intotdeauna la mare cautare la inceputul verii. eMAG are in oferta o serie de aparate de aer conditionat cu reduceri de pana la 45%. Iata o selectie de cinci aparate de aer conditionat ieftine.

In alegerea unui aparat de aer conditionat, trebuie sa iei in calcul insa anumiti factori, precum clasa energetica sau, cel mai important in cazul acestora, indicatorul BTU (british thermal unit) care reprezinta cantitatea de energie necesara pentru a mari sau a micsora temperatura unei livre de apa (circa 0,45 kilograme) cu un grad Fahrenheit, ceea ce se transpune efectiv in puterea de racire a aparatului.

Aparat de aer conditionat ieftin Star-Light

Cu o capacitate de 12.000 BTU, modelul Star-Light ACM-09WIFI este dotat cu functia Inverter, ce ajuta la cresterea eficientei aparatului, reducandu-i vibratiile si zgomotul cu ajutorul controlului vitezei compresorului si lasand aerul conditionat sa ajunga la temperatura dorita pe care o mentine constanta. In plus, aparatul Star-Light include clase energetice superioare precum A+ la incalzire si A++ la racire, ce-i confera acestuia avantajul unui consum energetic redus. De asemenea, modelul ACM-09WIFI iti ofera posibilitatea de a controla nivelul temperaturii de la distanta prin Wifi, cu ajutorul unei aplicatii de pe smartphone. Il poti cumpara de aici.

Aparat de aer conditionat Heinner la oferta

Modelul HAC-12SL al Heinner are clasa energetica A++, iar pentru o mai buna economisire a consumului de energie este dotat cu functia Sleep, prin intermediul careia creste sau scade automat temperatura cu 1 grad Celsius pe ora in primele doua ore de functionare, apoi mentine temperatura urmatoarele cinci ore, dupa care se opreste. De asemenea, este dotat cu tehnologia Inverter, detine functia Turbo (racire/incalzire rapida) si dispune de un filtru High Density, ce retine praful cu pana la 50% mai mult si polenul cu pana la 80%. Vezi pretul aici.

Aparat de aer conditionat mobil la reducere

Aparatul de aer conditionat mobil reprezinta cea mai buna optiune pentru cei care planuiesc sa nu locuiasca foarte mult timp intr-un anumit loc. Modelul Star-Light ACMP- 12A dispune de o capacitate de racire de 12.000 BTU, precum si de functia de dezumidificare si de functia JET, cea mai rapida metoda de racire disponibila. Il poti cumpara de aici.

Aparat de aer conditionat la eMag: Samsung - 9.000 BTU

Cu o capacitate ceva mai mica de racire, de 9.000 TBU, modelul de aparat de aer conditionat de la Samsung, clasa A++ evita irosirea de energie la pornire si oprire si beneficiaza de o tehnologie de control imbunatatita, prin intermediul tehnologiei Smart Inventer si dispunde de un filtru Full HD antibacterian, care elimina chiar si cele mai mici particule de praf. Vezi pretul aici.

Aparat de aer conditionat cu inverter VORTEX

Modelul Vortex VAI-T12LCBK dispune de tehnologia Inverter si este o varianta excelenta la un pret mic. Are o capacitate de racire de 12.000BTU si face parte din clasa de eficienta energetica la racire A++. Vine cu functii speciale precum Auto restart, Auto curatare, Auto diagnoza, functie dezumidificare sau Timer. Il poti cumpara de aici.

