TechHub Bucharest, spatiu de coworking dedicat antreprenorilor in tehnologie, isi extinde spatiul de birouri si coworking ajungand la 1800 de metri patrati. Peste 100 de rezidenti, fondatori de startup-uri, profesionisti in tehnologie, freelanceri sau chiar executivi din companii de tech lucreaza in prezent din birourile din centrul Capitalei.

Cele 100 de locuri recent adaugate sunt dedicate antreprenorilor in tehnologie si 30% dintre ele au fost ocupate, inca de la deschidere. In luna iunie, TechHub Bucharest organizeaza patru zile deschise in care antreprenorii pot lucra gratuit din spatiul de coworking.

TechHub Bucharest are 1800 de metri patrati in centrul Capitalei, in zona Universitate si, incepand cu luna iunie a acestui an, a extins spatiul de lucru colaborativ pe patru etaje. La parterul cladirii se organizeaza anual sute de evenimente in tehnologie (in 2016 TechHub Bucharest a organizat peste 170 de evenimente si a gazduit alte 180), iar restul hub-ului ofera antreprenorilor spatiu de lucru colaborativ, disponibil 24 de ore, 7 zile pe saptamana. Printre echipele care lucreaza de la TechHub Bucharest se numara Gloria Food, Minutizer, Accelerole, GreenHorse Games, Froala, Woogie, Appticles, Sleekbill si altele.

Toti rezidentii TechHub Bucharest au acces nelimitat, 24 de ore - 7 zile pe saptamana la spatiul de coworking pe baza unui abonament lunar in valoare de 150 de euro pe luna per persoana, beneficiaza de sali de sedinta gratuite, internet de mare viteza, spatiu de depozitare securizat si pot participa gratuit la toate evenimentele organizate de TechHub Bucharest.

Antreprenorii pot lucra gratuit de la TechHub Bucharest pe 12, 16, 19 si 23 iunie

TechHub Bucharest serbeaza aniversarea a patru ani de activitatea si extinderea pe un nou etaj cu patru zile ale portilor deschise. Astfel, antreprenorii, freelancerii si profesionistii in tehnologie care vor sa cunoasca membrii comunitatii si sa lucreze gratuit de la TechHub Bucharest pot participa la zilele portilor deschise pe 12, 16, 19 si 23 iunie.

Fondat in 2013 de catre Daniel Dragomir (cofondator si CEO), Bogdan Iordache (cofondator) si Stefan Szakal (cofondator), TechHub Bucharest este parte din reteaua internationala TechHub care a pornit din Londra la initiativa antreprenoarei Elisabeth Varley si a jurnalistului Mike Butcher.

TechHub Bucharest are ca misiune sustinerea antreprenorilor in tehnologie si crearea a cat mai multe oportunitati de dezvoltare pentru acestia si companiile pe care le construiesc, functionand ca un liant intre antreprenori, companiile de tehnologie si comunitatile din domeniu.