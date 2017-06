Reduceri eMAG : cel mai mare retailer online are o oferta de vara la electronice. In aceasta perioada iti poti cumpara produse cu reduceri de pana la 50%, in cadrul campaniei IT&Mobile Days.

eMAG a lansat o noua campanie de reduceri. Astfel ca, pe perioada verii poti cumpara mai multe produse cu reduceri de pana la 50%. Ai de ales dintr-o gama varianta de electronice, de la telefoane mobile si huse de protectie, la boxe portabile si selfie stick-uri. Am selectat pentru tine cateva telefoane care se afla in oferta eMAG de vara.

Reduceri eMAG la telefonul mobil Allview P9 Energy Lite, Dual SIM

Allview P9 Energy Lite are un acumulator de 4.000mAh care iti asigura pana la 360 de ore in stand-by si pana la 1.200 de minute de convorbire. P9 Energy Lite ofera conectivitate 4G Cat6, cu viteze de download duble fata de 4G Cat4. Telefonul integreaza un procesor Octa Core, care alaturi de memoria RAM de 3GB si sistemul de operare Android 6.0, Marshmallow, asigura fluenta si o experienta agreabila pentru utilizator. In plus, spatiul de stocare generos de 32GB ce poate fi suplimentat printr-un card microSD de pana la 128 GB lasa loc pentru mai multe fotografii si clipuri, mai multa muzica si mai multe aplicatii ce pot fi instalate. Display-ul IPS HD de 5,3” reda culori expresive si evidentiaza chiar si cele mai subtile detalii ale imaginilor.

Allview P9 Energy Lite se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 38%. Vezi pretul AICI!

CITESTE SI: Oferta eMAG: Reduceri la mobilier pentru birou si electronice, de pana la 50%



Oferte eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy J7 (2016), 16GB

Samsung Galaxy J7 are un procesor Octa Core si un sistem de operare Android v6.0 (Marshmallow).

Are o memorie RAM de 2 GB si o memorie interna de 16 GB. Telefonul este subtire la doar 7.8 mm, dar asta nu inseamna ca s-a renuntat la capacitatea bateriei. Bateria telefonului Samsung Galaxy J7 este de 3300 mAh care va ofera posibilitatea navigarii pe net, vizionarii unor video-uri si ascultarea melodiilor preferate pentru o perioada mai indelungata.

Telefonul Samsung Galaxy J7 se vinde le eMAG cu o reducere de 28%. Vezi pretul AICI!

CITESTE SI: Oferta eMAG: Reduceri la aparate de inghetata si aparate de milkshake de pana la 50%, pentru deserturi de vara

Telefoane mobile, in oferta eMAG: Huawei P9 Lite, Dual Sim, 16GB, 4G

Huawei P9 Lite dispune de o serie de upgrade-uri inovatoare intr-un design subtire. Are un display de 5.2 inch FullHD in-cell si o gama larga de culori. Huawei P9 Lite va permite sa capturati orice va puteti imagina, cu un nou senzor de imagine Sony IMX214 de 13 megapixeli. Acesta dispune de o deschidere mare de f/2.0, care imbunatateste calitatea imaginilor si a video-urilor capturate. Huawei P9 Lite ofera un DSP audio HiSilicon Hi6402, 9V Smart PA, care produce o calitate a sunetului de neegalat de orice alt smartphone.

Huawei P9 Lite se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 20%. Verifica pretul AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Shutterstock/ Foxy burrow