Tehnologia 5G ar putea oferi utilizatorilor de internet din Romania, incepand cu 2020, viteze de cateva ori mai mari decat in 4G. In timpul testelor au fost atinse viteze de pana la 24 Gbps, de 60 de ori mai mari decat vitezele atinse, in mod obisnuit, in 4G, potrivit News.ro.

Augustin Jianu a declarat ca adoptarea timpurie a acestei tehnologii va crea oportunitati semnificative pentru utilizatori si jucatorii pietei si va imbunatati mult accesul la o paleta larga de servicii, in special in domeniul televiziunii online.

Facem toate diligentele pentru a putea acorda primele licente 5G in 2018 si pentru a avea in 2020 primele retele functionale 5G Augustin Jianu

Ministrul Comunicatiilor a amintit si scurtarea perioadei de asteptare dintre diferitele generatii de tehnologie. ”De la 2G la 3G am asteptat un deceniu, de la 3G la 4G perioada s-a redus la jumatate, iar acum deja vorbim despre 5G”, a afirmat Jianu.

Ministrul a mai precizat ca nu exista alternative reale la societatea informationala, iar progresul nu poate exista in afara procesului de digitalizare.

Seful Telekom: 5G ar putea genera venituri de 3,2 miliarde dolari in 2026

Tehnologia 5G ar putea genera venituri de 3,2 miliarde dolari pentru jucatorii din piata IT&C din Romania in 2026, in timp ce intregul proces de digitalizare ar putea aduce venturi totale de 8,4 miliarde dolari, a declarat, luni, directorul general al Telekom Romania, Miroslav Majoros.

Telekom Romania si Ericsson au efectut luni, in Bucuresti, prima demonstratie live a unei tehnologii 5G in Europa de Sud-Est. Cele doua companii fac aceasta demonstratie inainte de lansarea comerciala, pentru a fi mai pregatite sa ofere aceasta tehnologie clientilor, a subliniat directorul general al Telekom Romania, Miroslav Majoros.

Sursa foto: Shutterstock/ donskarpo