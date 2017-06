In cazul in care esti in cautarea unui nou televizor, poti profita de ofertele celor de la Flanco si iti poti achizitiona un produs de acest gen, care poate beneficia de reduceri de pana la 70%. Iti prezentam mai jos 3 modele care se bucura de reduceri in aceasta perioada:

Reduceri Flanco: Televizor Smart LED, Philips, 123 cm, Full HD

Printre reducerile celor de la Flanco din aceste zile se afla si televizorul Smart LED, Philips cu o diagonala de 123 de cm. Procesorul de imagine Philips Pixel Plus HD iti ofera imagini de calitate, indiferent de sursa. De la canale TV la poze, filme si serialele preferate te poti bucura de imagini clare si pline de detalii.

Televizorul il poti cumpara cu o reducere de 33% de aici.

Oferte Flanco: Televizor LED, Philips, 61 cm, HD

Televizorul LED, Philips are o diagonala de 61 de cm si se regaseste pe lista televizoarelor ale caror preturi au fost reduse cu ocazia campaniei derulate in aceasta perioada de catre Flanco. Datorita dotarii Digital Crystal Clear, beneficiezi de 69 de miliarde de culori si un contrast dinamic care ofera o calitatea ridicata a imaginii.

Televizorul il poti cumpara cu o reducere de 25% de aici.

Reduceri la televizoare: LED, Vision Touch, 127 cm, Full HD

Televizorul LED, Vision Touch are o diagonala de 127 de cm si iti permite sa vizionezi filmele tale preferate la o rezolutie Full HD. Aspectul imaginii este 16:9, iar consumul televizorului este de 135 W.

Il puteti cumpara cu reducere de 33% de aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: By JTaI / Shutterstock.com