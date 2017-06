Avangate (in curand 2Checkout), compania software cu radacini romanesti care a achizitionat recent procesatorul global de plati 2Checkout, va angaja in urmatoarele doua luni 45 de specialisti pentru sediul din Romania.

Cele mai multe pozitii vizeaza tineri profesionisti care doresc sa se specializeze in activitati precum analiza de risc si gestionarea sistemelor anti-frauda pentru comenzile online, suport tehnic, operatiuni financiare si chargeback, cat si analiza financiara si vanzari. Sunt deschise, totodata, si pozitii pentru specialisti IT cu experienta, care sa sustina dezvoltarea tehnica si integrarea solutiilor Avangate si 2Checkout la nivel global.

”Cautam acei tineri profesionisti, ambitiosi, care stiu ca expunerea la o piata internationala, o industrie dinamica si proiecte interesante le ofera posibilitati de dezvoltare rapida si achizitia unor competente mai rar intalnite pe piata locala. Suntem totodata interesati sa crestem si intern profesionistii de care avem nevoie, prin promovarea colegilor din echipa. Ne putem mandri cu o rata de promovari de aproape 20% in ultimul an. Sustinem dezvoltarea prin accesul la sisteme si tehnologii noi, traininguri, conferinte si certificari internationale, dar si prin schimb de experienta cu colegii din alte regiuni”, mentioneaza Madalina Teodorescu, HR Director in cadrul Avangate (in curand 2Checkout).

Compania ofera pachete financiare motivante dar si o serie generoasa de beneficii, de la abonamente medicale pentru angajati si copiii lor, posibilitatea de a servi masa de pranz alaturi de colegi in restaurantele din apropierea biroului, cursuri de specializare, locuri de parcare auto si parcare securizata pentru biciclete, cafea din partea companiei, evenimente si petreceri.

2Checkout, impreuna cu Avangate, are in prezent 260 de angajati la nivel global, dintre care 70% lucreaza in biroul din Romania, restul regasindu-se in Statele Unite, Olanda, Marea Britanie si Rusia. Echipa locala sustine operatiunile de vanzari, marketing, financiare, de suport clienti, precum si de dezvoltare tehnologica.