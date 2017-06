Ce e in spatele organizarii unui hackathon, ce anima oamenii sa codeze 24 de ore incontinuu, fara sa doarma sau sa manance prea mult si cum a ajuns acest tip de eveniment unul din cele mai populare din industria IT&C? Am discutat cu una dintre echipele de programatori din ING Software Development Center, proaspat intoarsa din experienta ING 24HCoding.

Hackathon-ul international 24HCoding a fost organizat de ING pana acum in Amsterdam, in 2015 a ajuns si in Romania, iar anul acesta a fost organizat in Polonia, la mijlocului lunii mai.

Editia de anul acesta a avut 400 de participanti si 58 de echipe din 11 tari si a fost deschisa atat angajatilor ING, cat si celor din afara companiei.

Echipa de IT-isti din hub-ul de dezvoltare software a ING care a participat la 24HCodING este formata din 4 membri: Adrian Filipescu – Team Leader (foto), Geanta Ioana- Jr. Java Developer, Claudiu Pislaru- Sr. Java Developer, Edward Popescu – Java Programmer. Noi am povestit azi cu Adrian, team leaderul echipei, despre ce a insemnat exact pentru ei experienta unui hackathon.

Cum ati ajuns sa lucrati impreuna? Ati mai lucrat in echipa si inainte?

Noi suntem o echipa formata acum aproximativ 1 an in ING Software Development Center si ne ocupam de NSP (New Service Platform), mai exact de partea de autentificare si autorizare pentru serviciul de internet banking din Belgia. Fiind parte dintr-o echipa recent formata, am privit hackathon-ul ca pe o ocazie de a exersa spiritul de echipa, lucrul contra-timp si mai ales de a testa cum reusim sa ne organizam in 24 ore pentru a ne indeplini obiectivul si a reusi sa prezentam juriului o idee fezabila.

Mare parte din echipa a mai participat la un hackathon organizat pentru angajatii ING Software Development Center. Acolo insa ne-am axat mai mult pe executie, deoarece tema ne-a fost data de organizatori, nu a fost ideea noastra cea care trebuia implementata.

Cum va pregatiti ca echipa pentru un hackathon?

Pentru inceput am avut multe discutii si brainstorming-uri pana am gasit ideea cu care sa participam. In hackathon-ul ING, echipele inscriu mai intai ideea si, daca sunt acceptati in concurs, in cele 24 de ore se ocupa de dezvoltarea ei.

Noi cautam o modalitate de a utiliza tehnologia blockchain pentru a construi „banca viitorului”. Pana in prezent tehnologiile de blockchain erau folosite pentru a scoate bancile ca intermediar intre tranzactii, dar ideea noastra a fost sa gasim o modalitate tehnica de a folosi blockchain reintroducand si bancile in acest proces.

Practic, ideea noastra a constat in a arata ca se poate folosi blockchain pentru o banca, mai ales pentru a face tranzactii in zona de smart contracts (cumparare/vanzare de bunuri).

Cata pregatire e necesara pentru un hackathon?

Dupa ce am stabilit care e ideea cu care vom participa la hackathon, am inceput cu partea de cercetare. Am studiat ce s-a mai facut pana acum cu blockchain, ce initiative au mai fost, astfel incat sa ne asiguram ca ideea noastra aduce intr-adevar in prim plan ceva nou si neutilizat pana in prezent. Am inceput sa ne documentam legat de ce putem implementa in cele 24 de ore, de ce avem nevoie, cum ne-am putea imparti rolurile. Scopul nostru principal este ca la finalul celor 24 de ore ale hackathon-ului sa putem livra o aplicatie functionala care sa transmita potentialul propunerii noastre.

Cum va impartiti munca in cele 24 de ore ale unui hackhaton?

Incercam sa privim hackathon-ul ca o zi de munca mult mai lunga si intensa, astfel ca sunt necesare si pauzele de masa si cele de somn, pentru ca fiecare membru al echipei sa poata lucra la adevaratul lui potential. Noi am reusit sa dormim 3-4 ore fiecare in timpul hackathon-ului si asta credem ca ne-a ajutat sa fim productivi si sa rezistam cu brio pana dupa momentul pitch-ului. In ziua hackathon-ului am trecut toate task-urile pe o lista, similar cu programarea unui sprint, si fiecare dintre noi s-a ocupat de partea lui.

Eu m-am ocupat de time management, am observat de la experientele trecute si de la alti colegi ca pentru a reusi sa livrezi ceva la finalul celor 24 de ore trebuie sa ai un responsabil de timp si de sarcini. Ne-a ajutat ca o data la cateva ore sa observam progresul pe care l-a facut fiecare, ca apoi sa ne reimpartim task-urilein functie de cat timp mai aveam la dispozitie si unde simtea fiecare membru ca poate ajuta in timpul ramas. Am putea spune ca am lucrat dupa principiile Agile.

Care este/a fost cel mai dificil moment pentru voi de la hackathon?

Pentru noi cel mai dificil a fost sa explicam ideea noastra in 3 minute de prezentare si sa o si reprezentam vizual pentru ca juriul sa inteleaga care e de fapt impactul a ceea ce propunem noi. Ideea exacta si procesul sunt destul de greu de explicat in cateva minute si asta a fost pentru noi marea provocare.

Care sunt tehnologiile pe care le folositi?

In echipa noastra din hub lucram cu Polymer, Java, Java Script etc.

Care sunt limbajele de programare care va plac in mod special si de ce?

Cred ca toate au ceva interesant. Credem totusi ca e important ca un programator sa stie sa foloseasca diverse limbaje de programare si sa aiba cunostinte si de front end si de back end.

Ce limbaje de programare au sanse sa se dezvolte puternic in viitor?

Daca ne-ar intreba acum un programator la inceput de drum ce sa studieze, cred ca i-am spune ca Java sigur nu va muri in urmatorii ani. Dar, pe de alta parte suntem siguri ca piata se va mai dezvolta destul de puternic si in zona de web components.