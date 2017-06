eMAG are din nou reduceri in cadrul campaniei "Saptamana electrocasnicelor". O gama variata de produse se vad in aceasta saptamana cu reduceri de pana la 45%. Pentru ca vara si-a intrat deja in drepturi, iar zilele sunt din ce in ce mai calduroase, nu ar strica sa ai acasa un storcator de fructe sau un blender cu care sa-ti prepari sucuri proaspete care sa iti dea energie pentru intreaga zi. Am selectat pentru tine cateva electrocasnice care se afla in oferta eMAG.

Reduceri la eMAG: Storcator de fructe si legume Star-Light

Storcatorul de fructe si legume Star-Light PJ-800W are doua viteze de procesare: pentru fructe si legume moi sau tari. Aparatul are o cana de un litru, suficient pentru a face suc proaspat pentru toata familia. Tubul de alimentare de 75 mm va permite sa introduceti in aparat fructe de marimi variate.

Storcatorul se spala usor pentru ca poate fi demontat cu usurinta. Datorita design-ului cu suprafete netede si rotunjite, puteti indeparta fara efort toate bucatile de pulpa din recipientul de colectare, iar periuta inclusa ajuta la spalarea perfecta a sitei.

Storcator de fructe si legume se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 48%. Vezi pretul AICI!

Oferte eMAG: Blender Star-Light Activo

Blender-ul Star-Light BG-350SS are un motor de 350W, care va permite sa procesati o gama larga de alimente rapid si eficient fara prea multe batai de cap. Spre deosebire de unele produse din categoria lui, aparatul are un buton de pornire/oprire ce faciliteaza procesul de stoarcere/maruntire al alimentelor. Carcasa din inox ii confera rezistenta, fiabilitate si un design placut, integrandu-se perfect in orice tip de bucatarie fie ea clasica sau cu un design modern.

Blenderul se vinde la eMAG cu o reducere de 65%. Verifica pretul AICI!

Reduceri eMAG la esspresoare: Espressor Bosch Tassimo Vivy II

Cu ajutorul expressor-ului Bosch Tassimo Vivy poti prepara, la o singura apasare de buton, o gama variata de bauturi calde disponibile: cafea proaspata, espresso, caffe crema, cappuccino, latte macchiato, ciocolata calda. Aparatul dispune de tehnologia intellibrew, care este un mod inteligent de indentificare prin cod de bare a bauturii ce trebuie preparata, ce transmite cantitatea, timpul de preparare si temperatura exacta pentru preparare perfecta. Bauturile sunt preparate in interiorul capsulei de T-Disc, iar dupa fiecare ciclu, aparatul este curatat automat cu ajutorul aburilor. LED-urile ofera informatii despre statusul curent al aparatului, indicand necesitatea alimentarii cu apa sau a decalcifierii.

Espressor-ul se afla in oferta eMAG din aceasta saptamana. Vezi pretul AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Shutterstock/ Piotr Adamowicz