Viziunea lui Musk anunta o flotila de cel putin 1.000 de navete spatiale concepute de SpaceX, fiecare cu un echipaj de 100 de oameni, care va parasi orbita Pamantului la fiecare 26 de luni. Astfel, in interval de 50 pana la 100 de ani s-ar putea transporta un milion de oameni pe Marte, potrivit Agerpres.

Navetele nu vor ramane pe orbita lui Marte. Dupa ce vor transporta echipajele de colonisti, acestea se vor intoarce pe Pamant. Fiecare naveta va putea efectua intre 12 si 15 misiuni in spatiu inainte de a fi scoasa din folosinta.

Conform lui Musk, daca totul va merge bine, primele navete ITS cu colonisti ar putea porni spre Marte in aproximativ 10 ani. Insa succesul este departe de a fi garantat.

Nu avem cum sa nu recunoastem ca exista un nivel urias de risc. Iar pretul nu va fi deloc modest. Exista posibilitatea unui esec, dar vom face tot ce ne va sta in putinta sa reusim Elon Musk

Musk nu este singurul care si-a propus sa ajunga pe Marte, dar calendarul sau este mult mai ambitios. NASA are propriul program, numit ''Journey to Mars'', ce prevede trimiterea de astronauti americani pe Marte in anii 2030. Lockheed Martin Corp are un contract cu NASA pentru a construi Orion, o capsula spatiala pentru misiuni dincolo de orbita circumterestra.