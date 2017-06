Ne-am obisnuit, din pacate, sa auzim multe declaratii goale, pompoase, dar fara mari reusite concrete de la primarii oraselor romanesti. In cel mai bun caz promit multe, in cel mai rau caz, nu fac nici atat. Primarul Constantei, Decebal Fagadau, alaturi de echipa Telekom si ZT, a inceput implementarea proiectelor pilot de Smart City in judet, efectele fiind deja vizibile.

Am fost surprins auzind urmatoarea fraza din gura unui primar (PSD – n.r.): “De ce sa te invarti in jurul unei parcari minute intregi, in cautarea unui loc liber, cand poti afla, in timp real, printr-o aplicatie simpla, daca mai sunt sau nu locuri? Cu timpul pierdut, si in loc sa poluezi si sa pierzi timpul, poti face lucruri mai utile – de exemplu sa te educi, sa te relaxezi sau sa faci ceva util”.

Cuvinte rare, nu este asa, avand in vedere mai ales ca foarte putini primari se gandesc la educatie, in primul rand, pilonul de baza al unei societati, insa atat de neglijat, din pacate.

Ce se incearca, concret, in Constanta

In 2010, conceptul de smart city, spune Fagadau, suna ca un termen coborat din scrierile scrience-fiction. In timp, insa, edilii orasului au desenat un plan integrat de dezvoltare, alaturi de parteneri precum Camera de Comert, universitati si agenti economici. “Am definit ca orasul nostru nu este la fel ca majoritatea, avand trei straturi”.

Acestea sunt: oras de locuitori, oras care poate atrage investitori si oras turistic, care atrage sute de mii de oameni, anual.

“Dintr-o data, dimensiunea planificarii nu se rezuma doar la locuitori! Trebuie sa pregatim un oras prietenos, sigur, pentru sute de mii de turisti”.

Dupa o perioada de scriere de proiecte, implementare si consultare de proiecte europene, municipalitatea a trecut la etapa doi, de definire a unei strategii urbane.

“Pentru fiecare proiect, pentru a evita o investitie care sa raspunda unei singuri nevoi,fiecare pilon trebuie sa atinga patru dimensiuni, puncteaza Fagadau. Va fi evaluat fiecare proiect al municipalitatii pe toate piloanele”.

Oras sigur – Fiind un oras granita al Europei, oras foarte important pentru securitatea regionala si cu o pozitie provocatoare din punct de vedere geografic, cel mai important lucru de luat in calcul pentru Smart City Constanta va fi crearea unui spatiu sigur. Oras mobil – Fiind un oras usor de accesat, atat pe cale ferata, aeriana, mare sau autostrada, “trebuie sa ne gandim la mobilitate”. Oras eficient energetic – trebuie sa scada consumul inutil eCity – noua generatie nu mai vrea sa se indrepte catre meserii care nu au legatura cu tehnologia, cu partea “smart”. “Acum, chiar si jucariile sunt inteligente, deci va trebui, in mod clar, ca si orasul sa devina astfel”.

Anul acesta este anul “laborator” – anul in care se testeaza solutii, tehnologii, Primaria intrand in contact cu toti furnizorii. “Este crucial sa stim spre ce tendinte se indreapta lumea, intrucat daca implementam ceva fara sa stim aceste lucruri, in doi ani tehnologiile poate se schimba”. Primaria a inceput sa testeze, in anumite zone din oras, smart lightning, smart parking, insa si educatie inteligenta (catalog digital) si smart health. Per total, pana la final de an, vor exista 5 zone diferite unde se vor testa diferite solutii.

Anul viitor, deci dupa teste, in primele sase luni se va elabora strategia de implementare. In partea a doua a anului, vor exista consultari printr-un proces de consultare cu toti actorii de pe piata smart, inclusiv concurenti ai Telekom, elaborandu-se procedurile.

“Partea cea mai importanta va fi cea de integrare, astfel incat sa ne uitam la un lant intreg de beneficii, atat pentru producator, finantator, integrator, cetatean. Pe mine, in calitate de primar, ma intereseaza scoring-ul pe care il da populatia intregii solutii, practic gradul de acceptanta”.

“Cu banii rezolvi, teoretic, orice. Putem lua o solutie din Singapore, o implementam. INSA ce se intampla daca aceasta nu se preteaza nevoilor locale? Trebuie sa gandim o singura aplicatie, prin care sa primim feedback pe orice si toate solutiile smart, si tot o singura aplicatie pe care cetatenii, turistii, sa o poata folosi pentru toate nevoile lor”, spune primarul Constantei.

Ce se va implementa, efectiv

In primul rand, o problema de care se lovesc toti romanii – locurile de parcare. Vor exista parcari cu senzori, sosele reconstruite cu senzori implementati de-a lungul ei care sa “citeasca” gradul de aglomeratie si sa vina cu analize de date (big data) si solutii pentru soferi.

Vor exista de asemenea senzori care masoara calitatea aerului, lampi electrice care isi modeleaza intensitatea in functie de momentul zilei, de trafic sau evenimente.

Pentru transportul in comun, vor fi inlocuite, incet-incet, autobuzele poluante din prezent cu cele hibride, moderne, in statii urmand sa existe senzori care transmit calatorilor cat timp mai au de asteptat pana la urmatorul autobuz.

Telekom Romania si rolul operatorului

Viitorul este inteligent, si asta nu doar in comunicatii prin device-uri, ci la nivel de orase. “Pana in 2022 vor exista 18 miliarde de device-uri conectate la Internet of Things; acestea reprezinta baza pentru smart city”, spune Ovidiu Ghiman, director comercial rezidential si promotor al proiectului Smart City Constanta.

“Ce am facut in ultima perioada? Am organizat peste 35 de conferinte in ultimul an pe tema Smart City; peste 15 primari au luat cuvantul si au participat in diverse paneluri iar, per total, la evenimente au participat circa 100 de primari din diferite localitati, discutand despre nevoile oraselor lor. S-a discutat despre modele de finantare, diverse modele de business, se discuta mult pe marginea valorii jucatorilor in acest ecosistem si beneficiile pentru cetateni”, puncteaza Ghiman.

In prezent, sunt disponibili peste 300 de milioane de euro din finantari europene pentru construireaza de smart city-uri, aceasta fiind doar o modalitate pentru a indeplini aceste scopuri.

De notat este ca, din pacate, Primaria Bucuresti pierde teren constant la nivelul de smart city, neaccesand niciun ban din aceste fonduri pentru imbunatatirea vietii cetatenilor din cea mai poluata capitala europeana. “Este mai mult un monolog ce purtam noi cu Primaria Bucuresti…”, spune, voalat, Ovidiu Ghiman.

In prezent, Telekom Romania a dezvoltat si s-a implicat concret in doi piloti in tara – Alba-Iulia, proiect care a prins radacini in timpul guvernului tehnocrat, si in Sectorul 4, unde proiectul pilot s-a finaliza. “Cred ca Sectorul 4 va fi primul din Bucuresti care va implementa solutii smart city, insa sunt si alti primari de sector interesati de astfel de solutii. Intr-adevar, ar fi necesara o viziune de ansamblu care sa supervizeze astfel de proiecte, extrem de mari…dar…”, lasa in “suspence” fraza oficialul Telekom.

Costul si recuperarea investitiilor

“Costul este mai putin relevant si nu vom porni cu gandul la recuperarea investitiilor – inca nu exista, oricum, nici pe plan international, un model 100% concret stabilit. Acesta poate sa difere. Important este sa realizam corect si coerent proiectul, pe toate verticalele”, spune Ovidiu Ghiman.

Primarul Constantei puncteaza un exemplu de model de business.

“In prezent, hotelurile ofera, in limita locurilor disponibile, parcari gratuite pentru clienti. Dupa modernizarea acestora de catre primarie, ma astept ca, din pachetele de sejur, acestea sa imi faca return on investment, iar cine vine neprogramat si nu are inclusa parcarea, sa poata fi taxat. In primul rand, insa, trebuie definite zonele de interes”.

“In prima etapa nu ma intereseaza banii, ma intereseaza sa descurajez parcarea la intamplare – adica nu pe spatii verzi, pe pistele de bicicleta si asa mai departe. Ma intereseaza sa directionez fluxurile, pentru nasterea unei politici de plati. Avem bani, Constanta este a doua cea mai puternica economie din tara”, puncteaza Decebal Fagadau.

Consideri ca planurile primarului Constantei sunt realizabile? Ce ti-ai dori ca acesta sa implementeze in judet? Te incurajam sa comentezi.