Sanatatea ta si a familiei tale este foarte importanta, asa ca mai ai timp sa faci cateva investitii care iti vor fi de un mare folos. Zilele acestea, in oferta eMAG se afla o gama variata de aparate de bucatarie care te ajuta sa reduci din timpul petrecut in bucatarie, dar si sa faci mancaruri sanatoase si delicioase. Am ales pentru tine cateva aparate de gatit pentru cei mici, dar si pentru cei mari.

Reducere eMAG la electrocasnice: Aparat de gatit cu aburi si blender Philips-AVENT

Hrana pentru bebelusi este foarte importanta, iar aparatul de gatit cu aburi si blender va ajuta sa pregatiti in casa cea mai sanatoasa mancare pentru cei mici. Preparati mai intai fructele, legumele, pestele sau carnea, apoi ridicati si rasturnati vasul pentru a amesteca, fara a fi nevoie sa transferati alimentele. Toate lichidele de gatire sunt retinute si pot fi reincorporate in amestec. De asemenea, aparatul de gatit este potrivit pentru sosuri si alimente uscate.

Aparat de gatit cu aburi si blender Philips-AVENT se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 26%. Vezi pretul AICI!

Oferte eMAG: Robot de bucatarie Star-Light

Daca nu iti place sa petreci prea mult timp in bucatarie, atunci robotul de bucatarie de la Star-Light este solutia pentru tine. Aparatul poate fi folosit ca si blender pentru prepararea diferitelor sortimente de smoothie-uri, limonade sau sosuri, in functie de nevoile si preferintele tale. Storcatorul de fructe si legume din dotarea aparatului te va ajuta sa prepari cele mai naturale si proaspete sucuri din fructe si legume, fara conservanti, aditivi alimentari sau coloranti. Robotul este dotat cu un mixer ce poate fi folosit pentru realizarea diferitelor creme pentru prajituri, albusuri de ou sau tipuri de aluat. Robotul este dotat cu doua lame de taiere, una din otel inoxidabil si alta din plastic, pentru tocat carne si realizat creme fine sau sosuri pentru mancarurile tale.

Robotul de bucatarie se vinde la eMAG cu o reducere de 44%. Vezi pretul AICI!

Reducere eMAG: Aparat de gatit cu aburi Gorenje

Aparat de gatit cu aburi este o investitie buna in orice familie. Acesta este util si pentru prepararea mancarurilor pentru cei mici, dar si pentru pregatirea cinei. Aparatul are o putere de 900 W. Are un rezervor de apa cu o capacitate de 1,1 litri si trei cosuri de gatit. De asemenea, are oprire automata, dishwasher safe, iluminare albastra si semnal sonor.

Aparatul se gatit se afla in oferta eMAG si si vinde cu o reducere de 44%. Verifica pretul AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Shutterstock/ Bridget Calip