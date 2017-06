I-as obliga pe toti ministrii si pe toti managerii de companii de stat sa petreaca cel putin o saptamana, doua, in directa interactiune cu institutiile pe care le conduc, sau problemele cu care se confrunta oamenii. De exemplu, pe seful postei, Andrei Stanescu, l-as ruga sa trimita de 3 ori pe saptamana colete, stand la rand, ca orice om, pe Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sa mearga cu trenul din Constanta pana la Baia Mare, si pe Ministrul Telecomunicatiilor sa petreaca o saptamana in, sa zicem, Patlageanca.

De ce am ales Patlageanca, dar la fel de bine as fi putut zice si Ceatalchioi, sau alte sute de comune/sate care nu au, inca, niciun fel de acces la Internet? Pentru ca DOAR asa ar putea realiza, cu adevarat, felul in care traiesc oamenii de acolo, prin ce trec, cat de dificila este viata si cat de necesar este accesul la Internet, la cultura, mai ales pentru cei tineri.

Pe foaie, din birouri, este usor sa iei decizii, sa refuzi contracte sau receptii de proiecte care ar oferi, in sfarsit, sansa la o viata mai buna in zone (complet) izolate.

Am fost sa vizitez, alaturi de o echipa a Telekom, un releu din Patlageanca, parte a proiectului RoNet care ar urma sa ofere Internet catre zeci de mii de gospodarii din tara, in 750 de zone izolate.

Desi o zona destul de dificila, dar nici pe departe atat de greu de accesat si de lucrat ca altele, Telekom a finalizat lucrarile in doar 3 luni si, de 8 luni, asteapta, rabdatoare, receptia din partea MCSI, beneficiarul proiectului. Cu toate acestea, autoritatea joaca ping-pong cu Telekom, incercand sa fuga de orice responsabilitate si spunand ca, de fapt, Telekom ar trebui sa semneze.

Telekom, la randul ei, incearca din rasputeri sa ia avize de la alte Ministere (Mediului, Dezvoltarii, etc.), toate acestea trimitand compania controlata de Deutsche Telekom catre MCSI si tot asa. Practic, o birocratie si o fuga de raspundere “pe spinarea” oamenilor de rand.

Trecem peste faptul ca Telekom pierde, din cauza neexploatarii celor 420 de sit-uri terminate, peste 100.000 de euro, lunar, bani pe care, spune chiar CEO-ul companiei, Miroslav Majoros, i-ar putea recupera chiar si in instata. “Este, insa, un ultim, ultim mod in care am dori sa o facem”.

Oamenii, victime colaterale

In razboi, mor oameni. Este un fapt trist, insa, din pacate, face parte din definitia termenului “razboi”. Oameni insa mor si pe timp de pace, si nu pentru ca nu s-ar putea evita ci pentru ca, deseori, conducerii tarii pur si simplu nu ii pasa.

L-am laudat, si probabil o sa o mai fac, pe actualul ministru al telecomunicatiilor, Augustin Jianu, insa acum o sa il critic. Este o iresponsabilitate majora si o fuga de raspundere care nu face cinste unui ministru al carui principal scop este sa ofere tehnologia necesara TUTUROR romanilor, tehnologia necesara, deseori, insasi supravietuirii, sa refuze receptia din partea Ministerului a sute de turnuri, deja construite si gata de a fi activate, care ar urma sa ofere Internet pentru zeci de mii de oameni.

“Nu vreau sa…stiti…dau in vreun fel in cei de la Bucuresti, de la Ministere…insa noi, aici, vrem sa avem si noi macar minimul mijloacelor de subzistenta”, spune, cu mainile la spate, ca un scolar, primarul a patru comune aflate in Delta Dunarii, aproape de Ucraina. “Avem nevoi simple – sa avem si noi apa potabila, de exemplu, Internet, oricat de lent o fi el, pentru copii…sa se revigoreze, cumva, localitatile. Acum ne-au interzis sa pescuim noaptea! Nu am inteles…plus ca nu mai putem sa vindem carnea patrupedelor de aici, nu prea am inteles de ce, desi este buna. Este rosie, sau…”, spune, umil(it), primarul (foto stanga jos).

La gard, vreo 10-15 sateni, imbracati saracacios, asculta vorbele sale, cu respect si speranta. Nu ai cum sa nu fii impresionat. Se uita cu ochi mari la releul care troneaza in mijlocul salbaticiei si care, daca ar fi functional, cu avizele primite, ar urma sa ofere Internet pe o raza de 15-20 de km, catre mii de oameni.

“In Tulcea avem de acoperit 38 de locatii cu Internet. 13 sunt deja finalizate lucrarile, in 7 am obtinut autorizatiile si in 11 asteptam inca autorizatiile de constructie”, explica, raspicat, Ovidiu Ghiman, director comercial la Telekom. “Trebuie gasita o solutie rapida pentru deblocarea situatiei. Am platit din banii nostri zecile de subcontractori, peste 15 milioane de euro, trebuie sa ne recuperam si noi banii investiti, dar, cel mai important, trebuie ca oamenii acestia sa primeasca Internet, cat mai rapid”, continua el. “Este un proiect pentru Romania, nu pentru Telekom sau MCSI”.

Mai mult, dupa receptie, 6 luni orice operator telecom din tara, fie ca se numeste Orange, Vodafone sau Telekom sau oricare altul, va licita pentru oferirea de Internet in zonele respective. Daca niciuna dintre companii nu este interesata, Telekom este obligata prin contract sa furnizeze servicii. Deci, ar mai putea dura inca multe luni pentru ca oamenii din acele zone izolate, atat de frumoase dar, totusi, atat de sarace, sa primeasca ceva ce noi, la oras, luam “de-a gata”.

“Schimbarile administrative dese, noile echipe care au noi perspective, lipsa de continuitate lovesc, pana la urma, in oamenii de rand. Exista comunicare intre noi si institutiile statului, asigurari, schimb de opinii formal, insa totul se blocheaza cand vine vorba ca cineva sa isi asume raspunderea”, mai spune Ovidiu.

CEO-ul slovac al companiei Telekom este genuin mirat si intrigat: “Este extrem de dificil de inteles pentru mine abordarea anumitor persoane! Sper ca situatia sa se schimbe, intrucat am pierdut, deja, timp pretios. Si da, ne pare chiar rau ca am castigat acest contract (RoNet – n.r.), este, deocamdata, o pierdere uriasa pentru companie!”.

Sa se uite autoritatile in ochii copiilor, la izolatele scoli

Intrebati daca au venit oameni de la minister la fata locului, oficialii Telekom au ezitat si au spus ca “au venit si ceva oameni”, insa este esential ca aceste vizite sa continue.

“Este imposibil sa vii intr-un astfel de loc, izolat, oameni care traiesc atat de greu, si sa nu fii impresionat. I-as invita oricand pe oficiali ai ministerelor sa viziteze, de exemplu, scolile din aceste zone, sa dea ochi cu copiii de aici pentru care Internetul este chiar mai important decat curentul electric din case. Am vazut copii care stateau langa relee cu telefoanele, doar pentru a prinde Internet mai bine, in zonele unde am oferit internet in varianta demo. Dar si asta este limitat prin contract pentru doar 6 luni, si daca pana atunci nu se face receptia de la Minister…va trebui sa taiem accesul”, spune, cu regret, Ovidiu Ghiman.

Una peste alta, lucrurile nu stau roz in aceste localitati izolate; un nou Guvern este pe cale sa cada, dupa doar 6 luni. Alti oameni, alta “distractie”, pe spinarea romanilor, si totul pentru jocurile politice ale unor oameni cel putin inconstienti. Cum i-as pedepsi? Nu i-as trimite nici macar la inchisoare ci i-as obliga sa traiasca, tot restul vietii lor, intr-o comuna pe care au ignorat-o complet cat au fost la conducere.

Sa renunte la palatele lor, confortul masinilor de sute de mii de euro, si sa traiasca toata viata trezindu-se dimineata la 4 pentru a pescui, apoi sa ingrijeasca vitele, sa citeasca la lumanare, sa fiarba apa din Dunare pentru a avea ce bea, sa munceasca 10 ore pe zi pe santierul naval pentru a aduce un codru de paine in casa. Si, in tot timpul asta, sa nu aiba de unde afla ce se intampla in lume.