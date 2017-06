IBM se adauga unor companii precum Siemens, KPMG, Arvato Bertelsmann, Altran, Halcyon Mobile si Control Data Systems, care au ales parcul tehnologic inaugurat in urma cu mai bine de trei ani la Cluj-Napoca pentru a-si dezvolta operatiunile locale. In total, 33 de companii mature si start-up-uri, atat romanesti, cat si din strainatate, totalizand peste 1.700 de angajati, alcatuiesc ecosistemul complex al Liberty Technology Park Cluj.

„Am plecat de la ideea dezvoltarii unei zone unde oamenii sa aiba acces la inovatii, la tehnologii, la idei; o zona unde oamenii sa poata comunica eficient si creativ intre ei. Am dezvoltat infrastructura gandita special pentru IT&C, am creat conditiile potrivite, iar acum, prin ocuparea totala a parcului tehnologic, conceptul si ecosistemul s-au completat potrivit viziunii noastre cu un mix de companii care urmaresc inovarea. Planul pe termen lung este ca Liberty Technology Park Cluj sa devina un veritabil centru de creatie si productie”, a declarat Ion Sturza, presedintele Fribourg Capital, dezvoltatorul Liberty Technology Park Cluj.

Proiectul dezvoltat pe 4,5 hectare include cinci corpuri de cladiri, totalizand 17.000 de metri patrati de spatii de birou clasa A. 70% dintre rezidenti sunt companii IT, iar mai bine de jumatate au departamente de dezvoltare software si R&D (cercetare si dezvoltare). Parcul tehnologic gazduieste si start-up-uri cu finantare romaneasca si straina. In total, in cadrul Liberty Technology Park Cluj lucreaza peste 1.700 de persoane, dintre care aproape 200 sunt straini relocati (expati), iar pana la sfarsitul anului se estimeaza un total de 2.000 de angajati care sa-si desfasoare activitatea aici.

Peste jumatate din suprafata totala este ocupata cu spatii verzi, teren de sport, zona de grill si de cowork, facilitati indoor si in aer liber. Parcul tehnologic are un grad ridicat de eficienta energetica si a primit numeroase distinctii atat pentru design, cat si functionalitati, iar anul trecut a obtinut certificarea BREEAM „Excelent” pentru corpurile D si E, dezvoltate in cea de-a doua etapa a proiectului. Tot anul trecut, Liberty Technology Park Cluj a fost declarat cel mai inovator proiect in pietele secundare la Gala Forbes Best Office Buildings, a fost dublu nominalizat pe lista scurta la SEE Real Estate Awards, singura competitie dedicata domeniului imobiliar din regiunea de sud-est a Europei, si a castigat premiul pentru abordare sustenabila in dezvoltarea unui parc tehnologic, acordat in cadrul galei Forbes Green Awards. Suprafata medie inchiriata de companii este de 550 mp, in timp ce doi chiriasi ocupa peste 2.000 mp fiecare, iar alti doi peste 1.000 mp fiecare.

Liberty Technology Park Cluj, ce reimagineaza fostul activ al fabricii Libertatea, a fost lansat in 5 decembrie 2013 si a adus peste 17.000 de metri patrati de spatii de birou clasa A pe piata locala, in urma unei investitii de peste 15 milioane de euro. Proiectul este o initiativa Fribourg Capital, sub patronajul omului de afaceri Ion Sturza.