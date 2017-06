Ofertele la eMAG continua. Saptamana aceasta poti profita de reducerile la electrocasnice si sa iti iei unul dintre aparatele de aer conditionat care te va ajuta sa treci mai usor de zilele toride de vara.

Reduceri eMAG: Aparat de aer conditionat Carrier

Aparatul de aer conditionat Carrier are o capacitate generala de 12000 de BTU, o eficienta energetica de racire A++ si de incalzire A+++. Printre caracteristicile sale intalnim si urmatoarele functionalitati cum ar fi, detectarea automata a scurgerilor, prevenirea automata a mucegaiului si controlul prin intermediul smartphone-ului.

Il puteti cumpara cu o reducere de 28% de aici.

Oferta eMAG la aparatele de aer conditionat Heinner

Aparatul de aer conditionat Heinner are o capacitate generala de 12000 de BTU, iar pentru economisirea energiei este dotat cu functie sleep, prin intermediul careia creste sau scade automat temperatura cu 1grad celsius in primele doua ore, apoi mentine temperatura urmatoarele 5 ore, dupa care se opreste.

Il puteti cumpara cu o reducere de 30% de aici.

De asemenea, mai puteti cumpara in oferta eMAG si aparatul de aer conditionat Heinner HAC are o capacitate generala de 12000 de BTU, acesta vine cu mai multe optiuni precum cea de pornire si oprire a aparatului oricand intr-un interval de 24 de ore. Aparatul reduce internsitatea functionarii in timp ce utilizatorul doarme, pentru un plus de economie de energie.

Il puteti cumpara cu o reducere de 29% de aici.

Sursa foto: Alessandro Scagliusi / Shutterstock.com