eMAG a pregatit noi reduceri in cadrul campaniei "Revolutia preturilor". Timp de trei zile, poti cumpara produse cu reduceri de pana la 50%. Promotiile sunt pentru telefoane, televizoare, produse pentru casa si gradina si multe altele. Si pentru ca a inceput sezonul estival si trebuie sa fii in forma, poate ca a venit momentul sa iti achizitionezi o bratara fitness care iti va urmari activitatea in fiecare zi.

Reduceri eMAG: Ceas Smartwatch Huawei

Smartwatch Huawei este un gadget pentru barbati, care combina designul elvetian clasic cu tehnologia de top. Ceasul este fabricat din otel inoxidabil, are un ecran rotund AMOLED de 1.4", din safir, fiind foarte rezistent la zgarieturi . Ecranul este intotdeauna activ, astfel incat, dintr-o singura privire, aveti acces la toate informatiile de care aveti nevoie. Va puteti personaliza ceasul alegand una din cele peste 40 de interfete disponibile ( clasic, notificari, sanatate si sport, fun)

Ceas Smartwatch Huawei se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 45%. Vezi pretul AICI!

Oferta eMAG in campania "Revolutia preturilor" la Smartwatch Vector Luna

Smartwatch-ul Vector Luna este un ceas rafinat si distinct, astfel ca este potrivit atat pentru femei, cat si pentru barbati. Ceasul are un sistem de operare copatibil cu iOS 8.0+, Android 4.4+ si Windows Phone 8.1+.

Iti poti individualiza ceasul alegand una dintre multiplele interfete disponibile in magazinul din aplicatia VectorWatch. Fii la curent cu toate detaliile activitatilor tale, de la numarul de pasi, distanta zilnica parcursa, numarul de calorii consumate si pana la durata si calitatea somnului tau.

Ceasul Vector Luna se vinde cu o reducere de 47%. Vezi pretul AICI!

Reducere eMAG la bratara fitness E-BODA

Prin portul Bluetooth 4.0, bratara se poate conecta la orice smartphone, astfel iti poti urmari activitatea fizica in fiecare zi. Cu aplicatia Zeroner, disponibila atat pentru Android cat si pentru iOS, iti poti monitoriza fiecare miscare din viata ta. Smartfitness te va tine mereu la curent cu toate notificarile ce le primesti pe telefon prin vibratii si afisaj. Prin modul USB Charger, SmartFitness poate fi incarcat oricand si de la device cu USB. Nu vei ramane niciodata fara baterie.

Bratara fitness E-BODA se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 53%. Vezi pretul AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Shutterstock/ ESB Professional