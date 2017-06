Google, Apple si Microsoft sunt cele mai valoroase branduri din lume, arata editia din 2017 a unui top realizat anual de BrandZ, potrivit caruia valoarea cumulata a celor mai puternice 100 de branduri din lume a crescut cu 8%, la 3.600 miliarde de dolari, dupa un avans de 3% inregistrat in urma cu un an.

Brandul Google valoreaza 245,5 miliarde de dolari, Apple 234,6 miliarde de dolari, iar Microsoft 143,2 miliarde de dolari, potrivit News.ro. Valoarea combinata a brandurilor Google si Apple este echivalenta cu PIB-ul Suediei.

Amazon a intrat in top 10 global pe pozitia a patra, in urma unei cresteri de 41% a valorii brandului, la 139 de milioane de dolari. Top 10 mai include in ordine Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM si Mc’Donalds.

Un numar de 37 de companii tehnologice reprezinta 54% din valoarea celor 100 de branduri incluse in topul global al BrandZ.

Valoarea brandurilor tehnologice din Global Top 100 a crescut cu 16% in termeni anuali, comparativ cu avansul de 4% al celorlalte marci.

Cele sapte branduri nou intrate in topul acestui an au legatura cu tehnologia, respectiv YouTube, HPE, Salesforce, Netflix, Snapchat, precum si Xfinity si Sprint.

Marcile din retail au consemnat si ele o crestere ridicata a valorii, de 14%, sustinuta de comertul electronic. Esta cazul avansului de 41% consemnat de Amazon si cel de 20% al Alibaba. Valoarea brandului Adidas a avansat cu 58%, performanta sustinuta de soliditatea ofertei sale de moda si a initiativelor de crestere a popularitatii pe piata americana.

Un numar de 54 din cele 100 de branduri incluse in top sunt din Statele Unite si reprezinta 71% din valoarea totala a acestora. In ultimii 12 ani, valoarea brandurilor americane a crescut cu 181%, comparativ cu 102% in cazul marcilor din alte tari.

In termeni anuali, valoarea brandurilor americane a avansat cu 12%, iar cea a altor branduri a scazut cu 1%, cu exceptia celor din China, a caror valoare a urcat cu 1%.

Un numar de 13 branduri din totalul de 100 provin din China, fata de numai 1 in urma cu 12 ani. Valoarea marcilor chinezesti a crescut cu 937% in ultimii 12 ani, reprezentand 11% din valoarea top 100.

BrandZ noteaza ca varsta medie a unui brand din top 100 este in prezent de 67 de ani, in scadere de la 83 de ani in 2006.

Sursa foto: Shutterstock/ Alexey Boldin