Este ultima zi de reduceri la eMAG, in cadrul campaniei "Revolutia preturilor". Cel mai mare retailer online din Romania are oferte la o multime de produse. Daca ti-ai rezervat deja concediul si esti printre cei norocosi, care au mai ramas cu bani in buzunar, poti profita de reducerile de la eMAG pentru a face cateva cumparaturi. Am selectat pentru tine cateva televizoare care se vand la reducere.

Reduceri eMAG de "Revolutia preturilor": Televizor Smart Android LED Sony Bravia

Fiecare pixel al televizorului este imbunatatit cu tehnologia de procesare a imaginii de la Sony. Reducerea zgomotului asigurata de tehnologia X-Reality PRO elimina diverse tipuri de zgomote din semnalele TV analogice si digitale, de pe DVD-uri si discurile Blu-ray Disc si chiar si din fotografiile digitale. Partajati in mod wireless fotografii, clipuri video si multe altele intr-o clipa cu NFC si conectivitatea MHL.

Televizorul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 28%. Vezi pretul AICI!

Oferte eMAG: Televizor LED Samsung

Modelul TE310 va ajuta sa treceti usor de la utilizarea sa ca monitor pentru PC sau ca televizor si va permite chiar sa le vizualizati pe ambele simultan, pe un ecran scindat. De ce sa aveti doua dispozitive cand puteti face mai multe cu unul singur?

Puteti sa va bucurati de filme, imagini si muzica direct pe ecran, fara a fi nevoie sa porniti PC-ul. Doar conectati-va dispozitivele de memorie (HDD sau USB) la portul USB al monitorului si gata. De asemenea, va puteti conecta la diverse dispozitive, cum ar fi consolele de joc, playerele Blu-ray si dispozitivele AV.

Televizorul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 36%. Vezi pretul AICI!

Oferte la televizoare: Televizor LED Smart Panasonic

Cu rezolutiile de 3840 x 2160, televizoarele 4K Ultra HD fac ca imaginile sa fie atat de detaliate si de impecabile, incat vi se pare ca mai degraba priviti lumea reala printr-o fereastra decat la un televizor. Mai ales atunci cand caracteristicile precum luminozitatea ridicata/panourile cu paleta larga de culori si puternicul motor Quad Core Pro va stau la dispozitie pentru a va atrage cu fiecare detaliu oferit de rezolutia 4K. Continutul HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) de pe televizoarele cu capacitate HDR asigura imagini mult mai apropiate de modul in care ochii tai vad lumea in realitate. Pe langa transmisia terestra digitala, te poti delecta cu continut receptionat prin satelit, cablu si TV>IP datorita tunerelor inovatoare integrate.

Televizorul se vinde la eMAG cu o reducere de 37%. Verifica pretul AICI!

Sursa foto: Shutterstock/ Andrey_Popov