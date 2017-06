O companie IT cu sediul in Cluj-Napoca, Onyx Beacon, se numara printre furnizorii Lockeed Martin, una dintre cele mai mari firme de produse si servicii militare din lume, cunoscuta in special pentru fabricarea avioanelor de lupta F-16 si F-35.

Onyx Beacon a inceput o colaborare cu americanii de la Lockheed Martin, producatorii avioanelor de lupta F-16 si F-35, o colaborare in cadrul careia, in doua depozite din Orlando, Lockheed foloseste beaconi pentru a gestiona mai rapid si mai eficient echipamentele, piesele si coletele cu care lucreaza zilnic, potrivit News.ro.

Beaconii sau „balizele”, asa cum poate fi tradus termenul, sunt dispozitive de marimea unui portofel sau mouse, in functie de model, care folosesc tehnologia Bluetooth si pot trimite pe telefon sau tableta informatii legate de locul in care se afla obiectul pe care beacon-ul este montat sau pur si simplu informatii despre acel obiect, indiferent de format.

Solutia celor de la Onyx este potrivita in numeroase domenii, de la turism la marketing si de la gestionarea de stocuri pana la activitatea unui muzeu. Conceptul le-a atras atentia si americanilor de la Lockheed Martin, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniul apararii in SUA si compania care produce cele 12 avioane F-16 second hand cumparate de Romania cu un pret total de peste 630 de milioane de euro. Americanii au inceput cu cateva luni in urma un proiect-pilot in cadrul caruia au inceput utilizarea beaconilor si a sistemului Tracko in doua depozite din Orlando. Proiectul pilot a reusit, iar acum colaborarea continua.

"Noi, dincolo de faptul ca producem beaconi Bluetooth, avem si o solutie integrata care se numeste Tracko. Aceasta solutie foloseste beaconii impreuna cu o platforma software si devine astfel o solutie RTLS, adica Real Time Locating Service. Asta inseamna localizarea unor obiecte in spatii inchise cum ar fi depozitele sau mall-urile. Asta nu se poate face altfel, cu GPS-ul de exemplu, iar ceea ce e nou la noi e faptul ca folosim tehnologia bluetooth”, spune Claudiu Rusu, Marketing and Communications Manager la Onyx Beacon.

O astfel de solutie poate reduce timpii de gestionare a coletelor chiar si de 40 de ori.

"Ei folosesc beaconii ca sistem de localizare a obiectelor din doua depozite de-ale lor din Orlando. Sunt folositi pentru a gestiona pachete si piese care ulterior ajung in productia lor. Pe ei, in primul rand, ii intereseaza sa isi reduca timpii de cautare. Folosesc multe pachete si cutii care arata la fel si pana acum dura foarte mult sa le gaseasca. Se pierd mult timp si multi bani. Timpul se reduce foarte mult cand folosesti o astfel de solutie”, mai spune Claudiu Rusu.

In timp ce concurenta si restul pietei abia descopera aceasta nisa, cei de la Onyx vin cu inovatii la fiecare update.

"La beaconii nostri avem un buzzer. De exemplu, ai un depozit cu scaune care arata aproximativ la fel, iar tu cauti unul anume, comandat de catre cineva. Il vezi pe harta, dar ajungi langa el si vezi ca este stivuit cu alte cateva sute de scaune care arata la fel. Cu ajutorul acelui buzzer, poti face beacon-ul sa emita un sunet si in acel moment il poti gasi mai usor. Chestia asta nu o mai face nimeni deocamdata si pentru lucruri de acest gen au ajuns "the big guys” sa lucreze cu noi. In faza de testare mai avem o functie de movement history cu care poti vedea pe unde "s-a plimbat” un anumit bun din depozit. E ceva ce folosim in colaborarea cu o firma din domeniul de automotive si sunt montate pe motostivuitoare. Pe ei ii intereseaza mult sa optimizeze traseele utilajelor, astfel incat sa nu iroseasca timp. Este foarte utila functia si, mai mult decat atat, poti vedea heat map-uri ca sa vezi daca sunt zone unde lucrurile se misca mai greu sau chiar exista blocaje”, explica el.

Cu mai multi ani in urma, beaconii au captat atentia pietei prin colaborari cu un supermarket din Cluj-Napoca, dar si cu un operator de telefonie mobila. De asemenea, tehnologia celor de la Onyx a ajuns si in Bucuresti, unde in 2015 au ajuns 500 de iBeaconi, montati pe mijloacele de transport public, astfel incat sa ajute persoanele cu deficiente de vedere. Folosind, la fel, o aplicatie pentru telefonul mobil, beaconii emiteau un semnal pe telefon prin care anuntau utilizatorul cand si ce autobuz urmeaza sa ajunga in statie, prin intermediul unui mesaj vocal. Cu toate acestea, interesul la nivel national este unul foarte scazut, chiar daca multe orase din Romania isi atribuie titulatura de smart city.

"Pentru noi, piata din Romania este undeva la 1%. La nivel international insa, aceasta tehnologie nu mai este un moft si se foloseste dincolo de un simplu experiment. Se foloseste si in proximity marketing, in mall-uri sau magazine”, mai spune Claudiu.

Strainii pe de alta parte, descopera tot mai mult plusurile unei astfel de investitii. Muzeul din Salzburg, o institutie culturala care are 11 sedii cu tematici diferite raspandite in tot orasul, a instalat in urma cu un an o retea de beaconi pentru a facilita vizitatorilor sai o experienta multimedia. La intrare, vizitatorii primesc o tableta Samsung pe care este instalat un ghid virtual al muzeului. Vizitatorii pot sa acceseze materiale audio sau video, toate acestea fiind in stransa legatura cu exponatele pe care le pot observa fizic, in muzeu. Beaconii sunt montati in fiecare incapere si sunt conectati la reteaua electrica a muzeului. Proiectul-pilot a inceput cu 25 de beaconi amplasati in 25 de camere, dar reteaua urmeaza sa creasca la 100 de zone ale muzeului, atat interioare cat si exterioare.

Tehnologia Onyx Beacon a ajuns chiar si in Orientul Mijlociu, in sistemul bancar. Intr-un an de la adoptarea "balizelor”, aproape doua milioane de utilizari a avut o aplicatie introdusa de o cunoscuta banca cu sedii in Abu Dhabi si Dubai. Clientii care intra in filialele in care exista beaconi primesc pe telefonul mobil, prin intermediul unei aplicatii, notificari cu privire la campanii si promotii. Prin intermediul acestei tehnologii, banca poate fi notificata cu privire la profilul clientului care tocmai a intrat in cladire si poate oferi personalului informatii pretioase care sa ajute la abordarea acestuia si la o interactiune mai eficienta intre client si functionar.

In Italia, in regiunea Bolzano din nordul tarii, compania de Transport SASA incearca sa educe utilizatorii transportului in comun prin intermediul aplicatiei mobile SASABus, care functioneaza cu ajutorul beaconilor. Toti utilizatorii inregistratii in aplicatie pot transforma kilometri calatoriti cu autobuzul in puncte care pun utilizatorul intr-un clasament general. Numarul de kilometri este calculat cu ajutorul beaconilor, iar tehnologia aceasta are rolul de a-i implica pe utilizatori intr-un soi de joc care sa ii provoace sa foloseasca transportul public tot mai mult.

Sursa foto: Shutterstock/ Radoslaw Maciejewski