Furnizorul de solutii software Cisco a anuntat, vineri, lansarea in Romania a unui nou tip de retea, care poate recunoaste atacurile informatice in traficul criptat.

In luna mai a avut loc unul dintre cele mai mari atacuri informatice din istorie, dupa ce un ransomware - WannaCry - s-a raspandit in intreaga lume, a blocat computere si a cerut o rascumparare in schimbul deblocarii acestora. Hackeri din Coreea de Nord s-ar fi aflat in spatele atacului care a paralizat parti ale Sistemului National britanic de Sanatate (NHS) si alte organizatii din intreaga lume, au declarat recent oficiali britanici din cadrul serviciilor de securitate, potrivit BBC News, citat de News.ro.

Lansarea Cisco se inscrie in planul companiei de a crea un sistem intuitiv care anticipeaza actiunile, blocheaza amenintarile de securitate si continua sa evolueze si sa invete, potrivit reprezentantilor companiei.

Reteaua isi consolideaza pozitia esentiala pentru succesul afacerilor, in conditiile in care cerintele legate de performantele si capabilitatile acesteia au crescut la un nivel fara precedent. (...) o retea intuitiva, capabila sa analizeze contextul de functionare si sa se adapteze (...) Directorul general Cisco Romania, Dorin Pena

In urma analizei initiale a testelor de teren efectuate de clienti si a testelor interne, potrivit Cisco, s-a evidentiat o reducere a timpului de furnizare a serviciilor in retea de 67%, o imbunatatire a solutionarilor de probleme cu 80%, reducerea cu 48% a impactului de pe urma unei brese de securitate si economii de exploatare de 61%.

Potrivit Cisco, companiile din prezent isi administreaza retelele prin procese IT traditionale, dar care nu sunt adaptate noii ere digitale. Astfel, potrivit reprezentantilor companiei, solutia Encrypted Traffic Analytics, care va fi disponibila din septembrie, utilizeaza informatiile cibernetice pentru a detecta semnaturile de atac cunoscute chiar si in traficul criptat, fara decriptarea acestuia, mentinand securitatea in paralel cu mentinerea confidentialitatii.

