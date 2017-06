E vara si indiferent ca esti in vacanta la mare sau in continuare la locul de munca, asta inseamna ca a sosit perioada reducerilor si a lichidarilor de stoc. Cel mai mare retailer online din Romania ofera discounturi semnificative la zeci de produse. Noi am selectat cateva produse care ne-au atras atentia, de la televizioare la aparate de aer conditionat sau camere video, insa oferta eMag e mult mai vasta.

Daca ti-ai rezervat deja concediul si esti printre cei norocosi care au mai ramas cu bani in buzunar, poti profita de reducerile de la eMAG pentru a face cateva cumparaturi. Am selectat pentru tine cateva produse ce au intrat la categoria lichidarilor de stocuri.

Lichidari de stoc eMag: televizor LED Smart Horizon

Televizorul Horizon transforma experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Este dotat cu tehnolgoia LED si ofera acces la filme, muzica si jocuri online prin intermediul platformei Horizon Smart TV. In plus, are o durata de viata mai mare apeland la consumul redus de energie. Il poti achizitiona de aici.

Reduceri eMag: Aparat de aer conditionat LG

Aparatele de aer conditionat la reducere sunt intotdeauna la mare cautare vara. LG Econo Inverter reduce temperatura aerului pana la 18 grade Celsius in 30 de minute prin apasarea butonului Jet Mode, avand o capacitate de 9.000 de BTU. De asemenea, ofera protectie impotriva bacteriilor si a prafului printr-un filtru cu protectie dubla, conceput pentru a capta particulele de praf cu o marime de peste 10 microni. Cu optiunea Comfort Air aveti posibilitatea de regla directia aerului pentru ca acesta sa nu deranjeze persoanele din camera si, nu in ultimul rand, consuma mai putina energie, putand fi utilizat prin intermediul telefoanelor inteligente cu Android sau iOS. Vezi pretul aici.



Oferta eMAG: Smartwatch Vector Luna BMWi Limited Edition

Ceasul inteligent Vector Luna BMWi Limited Edition este intr-adevar in editie limitata, existand doar 150 de astfel de produse fabricate. Cu o carcasa negru mat, detalii lucioase atent lustruite si o curea din piele maron, confectionata din aceeasi piele ce se gaseste si in masinile BMW, smartwatch-ul Vector Luna pare o idee buna de cadou, mai ales ca se afla la un pret redus. La capitolul caracteristici tehnice, regasim: sistem de operare inteligent, compatibil cu iOS 8.0+, Android 4.4+, Windows Phone 8.1+, autonomie de 30 de zile la o singura incarcare si senzori de monitorizare a somnului si a distantei parcurse. In plus, este rezistent la apa. Il poti achizitiona de aici.

Lichidari de stocuri eMag: Camera foto-video 360 Allview

Daca te-ai hotarat ca este momentul sa iti achizitionezi o camera foto-video, eMag are cateva oferte pentru tine. Noi am selectat-o pe cea care ni se pare cea mai potrivita in ceea ce priveste raportul calitate-pret. Dotata cu tehnologia smart, 360 Allview filmeaza la o rezolutie de 1920 x 960 pixeli, iar rezolutia foto este de 3008 x 1504 pixeli. De asemenea, are o durata de functionare de 80 de minute si este compatibila cu sistemul de operare Android. O poti cumpara de aici.

