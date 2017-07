Telekom Romania anunta noua oferta de vara la abonamente, care vine in continuarea campaniei comerciale #Netliberare, lansata in luna aprilie. Noua oferta prezinta continut TV, impreuna cu abonamente de Internet TV si mobil, pentru a face filmele accesibile pe orice dispozitiv. Astfel, serviciul Internet TV este disponibil incepand de la 5 euro / luna (TVA inclus), achizitionat intr-un pachet promotional impreuna cu serviciul de Internet.

Clientii care achizitioneaza pachetele promotionale de servicii fixe cu Internet TV beneficiaza gratuit, pe toata durata contractuala (24 luni), de pachetul suplimentar MAXPAK si acces la serviciul HBO GO, unde pot urmari filmele si seriale, cum ar fi noul sezon Urzeala Tronurilor.

Totodata, canalele HBO sunt disponibile si online, pe telekomtv.ro si pe mobil, cu aplicatia Telekom TV.

Cu serviciul Internet TV si functionalitatile avansate oferite de acesta (Pauza si Continuare, Program de la Inceput si Arhiva TV), iubitorii serialului Urzeala Tronurilor vor putea sa opreasca si sa porneasca serialul preferat in functie de disponibilitatea lor sau sa il vada de la inceput.

“La Telekom Romania credem ca Internetul este un bun la care ar trebui sa aiba acces toti cetatenii, oricand si de oriunde. In acest sens, operatorii de telecomunicatii trebuie sa vina cu oferte atent gandite, care sa depaseasca functionalitatile de baza si care sa ofere acces continuu la surse de informare, la divertisment si la comunicare”, a declarat Frantisek Mala, director executiv comercial, Segment Rezidential, Telekom Romania.

Un alt beneficiu al noii oferte se adreseaza clientilor care achizitioneaza un abonament de mobil si care au deja servicii fixe de la Telekom. Astfel, ei pot beneficia de abonamente de mobil la tarife promotionale incepand cu 5 euro / luna (TVA inclus), reducere promotionala de 100% pentru optiunea 50 GB trafic de date pentru video streaming in aplicatia mobila Telekom TV, care ofera utilizatorilor acces la canalul HBO direct pe mobil si, astfel, posibilitatea de a urmari oriunde si oricand noul sezon Urzeala Tronurilor, bonus MAXPAK si acces la HBO GO pe toata durata contractuala initiala de 24 luni. De exemplu, la achizitionarea abonamentului Mobil 7, pe langa reducerea promotionala de 100% din pretul optiunii de Video Streaming cu 50 GB disponibili in aplicatia Telekom TV si bonusul, oferta include si 3 GB trafic de date 4G lunar si minute nationale nelimitate.

De asemenea, clientii care nu detin servicii fixe de la Telekom pot beneficia de oferta MAXPAK si acces la HBO GO la activarea sau reinnoirea contractului de servicii mobile, plus trafic de date 4G si reducerea promotionala de 100% din pretul optiunii de Video Streaming care ofera 50 GB trafic de date pentru Video Streaming.

Principalii concurenti ai Telekom sunt Orange, Vodafone, precum si RCS&RDS si UPC.