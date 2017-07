Cei mai multi dintre noi asteptam cu sufletul la gura vacanta de vara, cand putem sa ne rupem de realitatea cotidiana. Insa pregatirea concediului nu inseamna doar alegerea destinatiei si cumpararea biletelor de avion, ci trebuie sa ne asiguram si ca, odata intorsi acasa, vom gasi lucrurile asa cum le-am lasat. Tocmai de aceea, am ales cateva sisteme inteligente de alarma pe care ar trebui sa le montezi in locuinta ta pentru a tine hotii la distanta.

Politistii avertizeaza in fiecare an ca numarul spargerilor de locuinte creste in perioada concediilor de vara. Ca sa pleci linistit in vacanta si sa fii sigur ca nu vei primi nicio veste proasta de acasa, cel mai bine ar fi sa iti asiguri locuinta impotriva hotilor. Vezi mai jos cateva dispozitive care vor tine infractorii la distanta.

Senzor pentru usi si fereastre, in oferta eMAG

Senzorul pentru usi si ferestre Fibaro functioneaza pe baza de baterie si detecteaza statusul usilor, ferestrelor si portilor de garaj. Senzorul se instaleaza foarte usor, fara gauri in pereti sau cabluri trase. Este aproape invizibil, disponibil intr-o gama variata de culori. Senzorul este compatibil cu orice controller Z-Wave.

Reduceri eMAG: Detector miscare inteligent

Senzorul de miscare este ideal pentru zonele prin care infractorii pot patrunde intr-o locuinta, fara sa deschida o usa sau o fereastra. Senzorul poate fi instalat pe tavan sau pe perete si asigura detectie 360 de grade. Pentru a putea controla de la distanta detectorul de miscare trebuie sa descarcati aplicatia PNI Casa inteligenta (Android si iOS).

Camera supraveghere video, la reducere la eMAG

Camera de supraveghere video reprezinta solutia perfecta pentru protectia si supravegherea locuintei, a locului de munca, supravegherii auto in parcare. Dispozitivul permite monitorizarea si supravegherea atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Placa cu leduri infrarosu asigura vizualizare nocturna, chiar daca in locul in care este pusa camera video este intuneric bezna. Inregistrarile pot fi stocate pe o perioada de 30 - 90 de zile in functie de capacitatea HDD si de numarul de camere.

Si daca vrei sa nu primesti vesti proaste de la vecinul de deasupra, care ar putea lasa, din greseala, robinetul deschis, atunci iti recomandam sa-ti instalezi si un senzor de inundatie.

Oferta eMAG: Senzor de inundatie

Senzorul de inundatie Fibaro detecteaza prezenta apei inca de la prima picatura si foloseste tehnologia wireless Bluetooth cu un consum redus de energie. De asemenea, dispozitivul masoara temperatura ambianta. Indicatorul LED incorporat si alarma acustica semnalizeaza detectia apei precum si interventia asupra acestuia, inclusiv deschiderea carcasei. Senzorul are o carcasa waterproof, ceea ce il face sa pluteasca pe suprafata apei si astfel, poate trimite in continuare notificari de inundatie.

