Telekom Romania si dezvoltatorul imobiliar Vivid intra in piata cu primul proiect de casa modulara inteligenta din Romania, care integreaza o solutie completa de Smart Home. Ce implica acest lucru? Peste 60 de senzori, tehnologii de monitorizare complexe, senzori si valve care se inchid in caz de inundatie sau de scurgeri de gaze sau monoxid de carbon.

Telekom intra pe acest segment in prima perioada printr-un contract exclusiv de tipul b2b2c prin dezvoltatorul Vivid, urmand ca, in viitorul apropiat, sa ia in calcul lansarea unor pachete si pentru persoane fizice.

Ce inseamna casa modulara inteligenta? Inseamna o locuinta construita de la zero, care, in timp, poate fi imbunatatita si exinsa prin adaugarea de module exterioare, „fara un prea mare deranj”, puncteaza Petronius Petrescu, project manager la Vivid. Similar, pot fi montati, in timp, mai multi senzori, solutia fiind una deschisa.

Casa din parcarea Baneasa, deschisa si vizitatorilor, are integrati 64 de senzori, pentru peste 25 de solutii diferite – geamuri si usi inteligente care se deschid prin telefonul mobil, senzori de alarma (incendiu sau inundatie, de exemplu), notificari telefon pentru oprirea vanei de apa, senzor de miscare si de temperatura, dar si de iluminat, profile diferite pentru eficienta energetica.

Per total, daca ai alege o locuinta cu toti senzorii instalati, costul s-ar ridica la circa 4-5.000 de euro. „Evident, putem reduce la doar cateva sute de lei sau euro, daca vorbim de doar cativa senzori, totul fiind customizabil”, spune Ovidiu Ghiman, CCO, Business Segment, la Telekom Romania.

„Daca in 6 luni sau 1 an primim feedback care ne spune ca s-ar dori anumite pachete, deci nu flexibilitate completa, bineinteles, vom introduce si pachete”, spune Ghiman.

Dezvoltatorul imobiliar spune ca deja are 16 precomenzi pentru casa modulara si senzori inteligenti aferenti, si spera ca, pana la finalul anului, sa aiba circa 50 de clienti persoane fizice. „Deocamdata demonstram conceptul si, in functie de succes, decidem extinderea si catre alti dezvoltatori”, puncteaza oficialul Telekom.

Sistemul inteligent poate fi cuplat inclusiv cu serviciul 112, dar si cu servicii de securitate private. Monitorizarea se realizeaza prin cloud, instalarea senzorilor facandu-se foarte usor.